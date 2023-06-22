Ликвидация российских силовиков в Херсонской области: как это влияет на сопротивление местного населения

В Украине успешно ликвидируют высокопоставленных российских силовиков. Так, на концерт Кобзона уже успешно отправились полковник Сергей Постовалов и генерал-майор Сергей Горячев. Они не просто так непосредственно находились на временно оккупированной территории.

Об этом 24 Каналу рассказал первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский. Он объяснил настроения людей на временно оккупированной территории и силу их сопротивления.

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Россияне не запугают украинцев

По словам Соболевского, на временно оккупированной левобережной части Херсонской области действует мощное протестное движение. Абсолютное большинство жителей не поддерживает "русский мир" и даже российская система давления на население не действует.

"Они (россияне – 24 Канал) сначала пытались подкупить людей своими "программами поддержки", раздачей денег и прочим. Сейчас они видят, что их паспортизация действует только репрессивными методами, когда люди вынуждены получать эти паспорта, соглашаться, чтобы спасти свою жизнь и здоровье", – объяснил чиновник.

Юрий Соболевский об обстановке на временно оккупированной части Херсонщины: смотреть видео

Поэтому российские оккупанты ищут мощный репрессивный механизм, который может помочь им сдержать протестное движение на временно оккупированной части Херсонщины и установить контроль над этой территорией. Впрочем, это им не удается.

Пытаются они бороться и с партизанским движением, потому что количество людей, которое сейчас там помогает ВСУ ускорить освобождение Херсонщины, очень велико. Несмотря на то, что и фильтрационные мероприятия постоянно усиливаются, и проверки проводятся – это им не помогает,

– отметил Соболевский.

Он добавил, если оккупантам и удалось немного снизить это движение, то абсолютно подавить не удастся.

Ликвидация российских силовиков: что известно