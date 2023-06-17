Сальдо розчарувався, що українські військові завдали ударів по військових об'єктах Росії на Арабатській Стрілці та в Залізному порту. Заяву гауляйтера поширили пропагандистські ЗМІ, пише 24 Канал.

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Сальдо каже, що наказ на його ліквідацію нібито віддав Буданов

Вочевидь російська ППО не змогла попередити удари по військових об'єктах, тому Сальдо довелося виправдовувати невдачі. Він не придумав нічого іншого, як сказати, що удар був спрямований проти нього.

Крім того, він чомусь вирішив коментувати удари по позиціях окупантів майже через тиждень після того, як це сталося.

Гауляйтер вирішив, що наказ "здійснити на нього полювання" буцімто віддав особисто голова української військової розвідки Кирило Буданов нібито за дорученням президента Володимира Зеленського.

Випущено понад десять ракет точної дії. І випущені вони були лише з однією метою – знайти і знищити мене,

– сказав він.

Гауляйтер традиційно збрехав, що буцімто постраждали мирні жителі та цивільні об'єкти в Залізному порту і на Арбатській стрілці. Втім, відомо, що українські військові завдають ударів тільки по військових об'єктах Росії та там, де розміщуються окупанти.

Сальдо в дивному стані

Варто звернути увагу, що на ролику Сальдо важко добирає слова, що ставить під сумнів стан гауляйтера. Своє відео Сальдо записав, перебуваючи в російському Петербурзі, на тлі крейсера "Аврора".

Неозброєним оком помітно, що відео складається з декількох "склейок". Колаборант не зміг виголосити заготовлений текст на одному подиху, що теж свідчить про його дивний стан. Це також вказує на те, що відео є постановочним, щоб дискредитувати Україну.

Врешті-решт, Сальдо каже, що його нібито обстрілювали британськими ракетами. Ймовірно, він має на увазі Storm Shadow. Однак важко уявити, що Україна вирішила витратити десять ракет на гауляйтера, оскільки лиш одна ракета коштує близько 2,5 мільйона доларів.