"Не їли три тижні": окупанти здаються в полон через голод на Лиманському напрямку
- Росіяни на Лиманському напрямку стикаються з проблемами логістики, що призводить до голодування.
- Окупанти залишили записку з проханням здатися в полон через тритижневе голодування.
На Лиманському напрямку російські військові стикаються з серйозними проблемами із забезпеченням. Деякі з них залишають записки з проханням здатися в полон українським військовим.
Окупанти опинилися у вкрай складних умовах через логістичні проблеми. Про це повідомили в 66 окремій механізованій бригаді імені князя Мстислава Хороброго.
Чому росіяни здаються у полон?
Подекуди це призводить до повного голодування. Тому росіяни шукають всі можливі способи здатися в полон 66 ОМБр імені князя М. Хороброго.
Під час розвідки оператори дронів мотопіхотного батальйону "Сталеві вершники" побачили велике послання з благанням здатись в полон.
Готові здатись в полон. Нема сил, не їли 3 тижні. Потрібна їжа і зв'язок,
– написали окупанти.
Проблеми із забезпеченням у росіян почались уже давно. Зокрема, за 2025 рік, через відсутність евакуації поранених, смертність від уражень досягала 55%. Цього року – більше 65%.
Записка росіян, які просяться в полон / Фото 66 ОМБр імені князя М. Хороброго
Що відомо про втрати росіян у війні?
Українські військові 6 березня ліквідували чотирьох російських офіцерів у прикордонному районі Курської області, застосувавши дрон-бомбардувальник "Баба-Яга". Унаслідок удару загинули майор, капітан та двоє старших лейтенантів.
Російських військових формально відправляють у відпустку, але фактично змушують облаштовувати оборонні позиції під Бахмутом. За даними руху "Атеш", у 2025 році так оформили понад 90 солдатів 24-го мотострілецького полку – замість відпочинку вони рили окопи через нестачу особового складу. Тим, хто відмовляється або розповідає про схему, погрожують переведенням до штурмових підрозділів.
Росія через нестачу особового складу почала переводити військових медиків на бойові посади. За даними руху "Атеш", на Херсонському напрямку терапевтів, медбратів і фельдшерів відправляють в окопи з автоматами. Водночас через активне застосування українських дронів кількість поранених окупантів зростає, але лікувати їх дедалі менше кому, через що військові скаржаться на брак навіть базової медичної допомоги.