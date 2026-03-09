Укр Рус
9 березня, 18:00
"Не їли три тижні": окупанти здаються в полон через голод на Лиманському напрямку

Катерина Попик
Основні тези
  • Росіяни на Лиманському напрямку стикаються з проблемами логістики, що призводить до голодування.
  • Окупанти залишили записку з проханням здатися в полон через тритижневе голодування.

На Лиманському напрямку російські військові стикаються з серйозними проблемами із забезпеченням. Деякі з них залишають записки з проханням здатися в полон українським військовим.

Окупанти опинилися у вкрай складних умовах через логістичні проблеми. Про це повідомили в 66 окремій механізованій бригаді імені князя Мстислава Хороброго.

Чому росіяни здаються у полон?

Подекуди це призводить до повного голодування. Тому росіяни шукають всі можливі способи здатися в полон 66 ОМБр імені князя М. Хороброго.

Під час розвідки оператори дронів мотопіхотного батальйону "Сталеві вершники" побачили велике послання з благанням здатись в полон.

Готові здатись в полон. Нема сил, не їли 3 тижні. Потрібна їжа і зв'язок,
– написали окупанти.

Проблеми із забезпеченням у росіян почались уже давно. Зокрема, за 2025 рік, через відсутність евакуації поранених, смертність від уражень досягала 55%. Цього року – більше 65%.

Записка росіян, які просяться в полон / Фото 66 ОМБр імені князя М. Хороброго

Що відомо про втрати росіян у війні?

  • Українські військові 6 березня ліквідували чотирьох російських офіцерів у прикордонному районі Курської області, застосувавши дрон-бомбардувальник "Баба-Яга". Унаслідок удару загинули майор, капітан та двоє старших лейтенантів.

  • Російських військових формально відправляють у відпустку, але фактично змушують облаштовувати оборонні позиції під Бахмутом. За даними руху "Атеш", у 2025 році так оформили понад 90 солдатів 24-го мотострілецького полку – замість відпочинку вони рили окопи через нестачу особового складу. Тим, хто відмовляється або розповідає про схему, погрожують переведенням до штурмових підрозділів.

  • Росія через нестачу особового складу почала переводити військових медиків на бойові посади. За даними руху "Атеш", на Херсонському напрямку терапевтів, медбратів і фельдшерів відправляють в окопи з автоматами. Водночас через активне застосування українських дронів кількість поранених окупантів зростає, але лікувати їх дедалі менше кому, через що військові скаржаться на брак навіть базової медичної допомоги.