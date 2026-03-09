"Не їли три тижні": окупанти здаються в полон через голод на Лиманському напрямку

На Лиманському напрямку російські військові стикаються з серйозними проблемами із забезпеченням. Деякі з них залишають записки з проханням здатися в полон українським військовим.

Окупанти опинилися у вкрай складних умовах через логістичні проблеми. Про це повідомили в 66 окремій механізованій бригаді імені князя Мстислава Хороброго.

Чому росіяни здаються у полон?

Подекуди це призводить до повного голодування. Тому росіяни шукають всі можливі способи здатися в полон 66 ОМБр імені князя М. Хороброго.

Під час розвідки оператори дронів мотопіхотного батальйону "Сталеві вершники" побачили велике послання з благанням здатись в полон.

Готові здатись в полон. Нема сил, не їли 3 тижні. Потрібна їжа і зв'язок,

– написали окупанти.

Проблеми із забезпеченням у росіян почались уже давно. Зокрема, за 2025 рік, через відсутність евакуації поранених, смертність від уражень досягала 55%. Цього року – більше 65%.

Записка росіян, які просяться в полон / Фото 66 ОМБр імені князя М. Хороброго

