ЗСУ мали тактичні успіхи на Донеччині, але окупанти розширюють фронт: огляд карт від ISW

Російські війська 27 лютого продовжили наступальні дії одразу на кількох напрямках – від півночі Харківщини до півдня Запорізької області, однак підтверджених проривів не зафіксовано. Водночас ЗСУ завдають ударів по нафтобазах і військових об'єктах у тилу та мають тактичні успіхи на кількох напрямках.

Попри інтенсивні штурми одразу на кількох оперативних напрямках, російським військам не вдалося досягти підтверджених оперативних проривів 27 лютого. Натомість українські сили продовжують тактичні контратаки та системні удари по тилових об'єктах ворога. Про це йдеться у новому аналітичному звіті ISW.

Яка ситуація на фронті?

Окупанти продовжили наступальні дії в північній частині Сумської області, однак підтверджених змін лінії фронту немає. Окремі російські блогери заявили про нібито вхід у село Сопич поблизу державного кордону та просування в районі Юнаківки. Водночас такі повідомлення залишаються непідтвердженими.

Аналітики оцінюють подібні заяви як елемент інформаційно-психологічної кампанії РФ, спрямованої на створення враження "розширення фронту" та дестабілізацію сприйняття ситуації на Заході. Бої фіксувалися на північ і північний схід від Сум – поблизу Олексіївки, Варачиного, Юнаківки та Новомиколаївки, а також у прикордонних районах Курської області Росії.

На півночі Харківщини російські війська продовжили атаки поблизу Вовчанська, Лиману, Стариці, Нестерного та інших населених пунктів. Стратегічна мета ворога – відтиснути українські сили від кордону та створити так звану "буферну зону" з виходом на дистанцію ствольної артилерії до Харкова. Попри інтенсивні штурми 26 – 27 лютого, просування не підтверджено. Російські військові блогери також повідомляють про контратаки ЗСУ.

Водночас у російських підрозділах фіксуються проблеми з боєприпасами. За повідомленнями ISW, командування обмежує використання артилерії, танків та FPV-дронів. Також окупанти скаржаться на нестачу засобів радіоелектронної боротьби.

Огляд лінії фронту / Карти ISW

У районі Куп`янська росіяни атакували саме місто та населені пункти навколо – Петропавлівку, Кучерівку, Куп'янськ-Вузловий, Курилівку й Піщане. Підтверджених змін лінії фронту немає. Російські джерела визнають, що заяви про "просування" поблизу Куп'янська можуть перебільшуватися для політичного керівництва. За даними української сторони, близько 20 російських військових залишаються заблокованими у багатоповерхівках міста.

У Донецькій області тривають бої. На Слов'янському, Лиманському, Костянтинівському, Покровському та Новопавлівському напрямках російські війська продовжили масовані атаки. Зокрема, бої тривали поблизу Лиману, Сіверська, Костянтинівки, Дружківки, Покровська та Добропілля. Частина заяв про захоплення населених пунктів не підтверджена. Водночас ЗСУ мали тактичні успіхи у районі Костянтинівки – Дружківки. Геолокаційні матеріали свідчать про контроль українських сил над залізничною станцією в Костянтинівці та відсутність російських позицій західніше траси Т-0504 на півдні міста.

Також українські підрозділи просунулися у напрямку Олександрівки, зокрема в районах Тернового, Березового та Красногірського. За оцінками військових, попередня тактика Росії – інфільтрації малими групами з підняттям прапорів для інформаційного ефекту – не дозволила створити повноцінні укріплені рубежі, що полегшило контратаки ЗСУ.

На Запорізькому напрямку російські війська активізували дії поблизу Гуляйполя та Оріхова. За оцінками, ворог намагається прорватися на вузькій ділянці фронту, однак суттєвих результатів не досяг. У Херсонській області наземної активності не зафіксовано, однак тривають удари дронами по позиціях ЗСУ.

Що кажуть українські військові про ситуацію на фронті?