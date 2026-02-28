ВСУ имели тактические успехи в Донецкой области, но оккупанты расширяют фронт: обзор карт от ISW

Российские войска 27 февраля продолжили наступательные действия сразу на нескольких направлениях – от севера Харьковщины до юга Запорожской области, однако подтвержденных прорывов не зафиксировано. В то же время ВСУ наносят удары по нефтебазам и военным объектам в тылу и имеют тактические успехи на нескольких направлениях.

Несмотря на интенсивные штурмы сразу на нескольких оперативных направлениях, российским войскам не удалось достичь подтвержденных оперативных прорывов 27 февраля. Зато украинские силы продолжают тактические контратаки и системные удары по тыловым объектам врага. Об этом говорится в новом аналитическом отчете ISW.

Какая ситуация на фронте?

Оккупанты продолжили наступательные действия в северной части Сумской области, однако подтвержденных изменений линии фронта нет. Отдельные российские блогеры заявили о якобы входе в село Сопич вблизи государственной границы и продвижении в районе Юнаковки. В то же время такие сообщения остаются неподтвержденными.

Аналитики оценивают подобные заявления как элемент информационно-психологической кампании РФ, направленной на создание впечатления "расширения фронта" и дестабилизацию восприятия ситуации на Западе. Бои фиксировались к северу и северо-востоку от Сум – вблизи Алексеевки, Варачино, Юнаковки и Новониколаевки, а также в приграничных районах Курской области России.

На севере Харьковской области российские войска продолжили атаки вблизи Волчанска, Лимана, Старицы, Нестерного и других населенных пунктов. Стратегическая цель врага – оттеснить украинские силы от границы и создать так называемую "буферную зону" с выходом на дистанцию ствольной артиллерии до Харькова. Несмотря на интенсивные штурмы 26 – 27 февраля, продвижение не подтверждено. Российские военные блогеры также сообщают о контратаках ВСУ.

В то же время в российских подразделениях фиксируются проблемы с боеприпасами. По сообщениям ISW, командование ограничивает использование артиллерии, танков и FPV-дронов. Также оккупанты жалуются на недостаток средств радиоэлектронной борьбы.

Обзор линии фронта / Карты ISW

В районе Купянска россияне атаковали сам город и населенные пункты вокруг – Петропавловку, Кучеровку, Купянск-Узловой, Куриловку и Песчаное. Подтвержденных изменений линии фронта нет. Российские источники признают, что заявления о "продвижении" вблизи Купянска могут преувеличиваться для политического руководства. По данным украинской стороны, около 20 российских военных остаются заблокированными в многоэтажках города.

У Донецкой области продолжаются бои. На Славянском, Лиманском, Константиновском, Покровском и Новопавловском направлениях российские войска продолжили массированные атаки. В частности, бои продолжались вблизи Лимана, Северска, Константиновки, Дружковки, Покровска и Доброполья. Часть заявлений о захвате населенных пунктов не подтверждена. В то же время ВСУ имели тактические успехи в районе Константиновки – Дружковки. Геолокационные материалы свидетельствуют о контроле украинских сил над железнодорожной станцией в Константиновке и отсутствие российских позиций западнее трассы Т-0504 на юге города.

Также украинские подразделения продвинулись в направлении Александровки, в частности в районах Тернового, Березового и Красногорского. По оценкам военных, предыдущая тактика России – инфильтрации малыми группами с поднятием флагов для информационного эффекта – не позволила создать полноценные укрепленные рубежи, что облегчило контратаки ВСУ.

На Запорожском направлении российские войска активизировали действия вблизи Гуляйполя и Орехова. По оценкам, враг пытается прорваться на узком участке фронта, однако существенных результатов не достиг. В Херсонской области наземной активности не зафиксировано, однако продолжаются удары дронами по позициям ВСУ.

Что говорят украинские военные о ситуации на фронте?