Росія прагне наступати на двох напрямках, але не має успіху: огляд лінії фронту від ISW
- Російські війська продовжили наступальні операції на Сумщині, Харківщині, Донеччині, Запоріжжі та Херсонщині, але без підтверджених територіальних успіхів.
- Український Генштаб повідомив про удари по російських військових об'єктах у тимчасово окупованих районах Донеччини та Запорізької області.
Російські війська продовжили наступальні операції. Проте, за минулу добу підтверджених територіальних просувань не зафіксовано.
У Кремлі найбільше прагнуть закріпитися у Сумській та Харківській областях. Про це йдеться в аналітичному зведенні ISW.
Дивіться також Цинічні вимоги Росії та фальшиві "поступки": в ISW застерегли Україну від стратегічних помилок
Як змінилась лінія фронту?
У Сумській області російські підрозділи атакували поблизу Кіндратівки, Юнаківки та у напрямку Храпівщини. Водночас російські воєнні блогери заявляли про можливе просування на схід від Олександрії, однак ці дані не підтверджені.
На Харківщині окупанти посилили тиск у районі Вовчанська, Приліпки, Стариці та Зеленого. За словами речника Угруповання Об'єднаних сил ЗСУ Віктора Трегубова, російські війська намагаються знайти слабкі місця в обороні, але зазнають значних втрат.
Лінія фронту станом на 4 лютого / Карти ISW
На Куп'янському напрямку противник атакував поблизу самого Куп'янська, Піщаного та Ківшарівки, однак також без підтверджених успіхів. Водночас зафіксовано удари російської авіації керованими авіабомбами та ракетами по українських позиціях у глибокому тилу.
На Донеччині російські сили мали обмежене просування в районі Лимана та Покровська, зокрема поблизу населених пунктів Ставки та Затишок. Основні бої тривали також у напрямках Слов'янська, Костянтинівки та Добропілля.
Нагадаємо, український Генштаб повідомив про удари по російських військових об'єктах у тимчасово окупованих районах Донеччини та Запорізької області, зокрема по центрах підготовки операторів дронів і складах.
На півдні російські війська також мають амбіції, але не мають успіху. У Запорізькій області зафіксовано обмежене просування в районі Гуляйполя, а також удари поблизу Оріхова.
У Херсонській області російські війська проводили обмежені атаки в районі Антонівського мосту, однак без підтверджених територіальних змін.
Які складнощі виникають у росіян при спробі наступу на Україну?
Начальник штабу 4 батальйону оперпризначення "Сила свободи" бригади "Рубіж" Микола Гриценко розповів 24 Каналу про те, що погіршення погодних умов впливає на перебіг бойових дій на фронті. Попри спроби противника просуватися на Покровському напрямку, військова техніка не справляється зі складними погодними умовами.
Російські війська здійснили механізований наступ з використанням 2 бойових броньованих машин, які були знищені під час атаки. 225-й ОШП зупинив атаку за допомогою FPV-дронів та артилерії, ліквідувавши десантників у стрілецькому бою.
Україна використовує дрони для знищення 80% ворожих цілей, необхідний бюджет для цього понад 100 мільйонів доларів на місяць. Росія постає перед труднощами в поповненні втрат особового складу, що може вплинути на її здатність продовжувати війну в Україні.