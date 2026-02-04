Росія прагне наступати на двох напрямках, але не має успіху: огляд лінії фронту від ISW

Російські війська продовжили наступальні операції. Проте, за минулу добу підтверджених територіальних просувань не зафіксовано.

У Кремлі найбільше прагнуть закріпитися у Сумській та Харківській областях. Про це йдеться в аналітичному зведенні ISW.

Як змінилась лінія фронту?

У Сумській області російські підрозділи атакували поблизу Кіндратівки, Юнаківки та у напрямку Храпівщини. Водночас російські воєнні блогери заявляли про можливе просування на схід від Олександрії, однак ці дані не підтверджені.

На Харківщині окупанти посилили тиск у районі Вовчанська, Приліпки, Стариці та Зеленого. За словами речника Угруповання Об'єднаних сил ЗСУ Віктора Трегубова, російські війська намагаються знайти слабкі місця в обороні, але зазнають значних втрат.

Лінія фронту станом на 4 лютого / Карти ISW

На Куп'янському напрямку противник атакував поблизу самого Куп'янська, Піщаного та Ківшарівки, однак також без підтверджених успіхів. Водночас зафіксовано удари російської авіації керованими авіабомбами та ракетами по українських позиціях у глибокому тилу.

На Донеччині російські сили мали обмежене просування в районі Лимана та Покровська, зокрема поблизу населених пунктів Ставки та Затишок. Основні бої тривали також у напрямках Слов'янська, Костянтинівки та Добропілля.

Нагадаємо, український Генштаб повідомив про удари по російських військових об'єктах у тимчасово окупованих районах Донеччини та Запорізької області, зокрема по центрах підготовки операторів дронів і складах.

На півдні російські війська також мають амбіції, але не мають успіху. У Запорізькій області зафіксовано обмежене просування в районі Гуляйполя, а також удари поблизу Оріхова.

У Херсонській області російські війська проводили обмежені атаки в районі Антонівського мосту, однак без підтверджених територіальних змін.

Які складнощі виникають у росіян при спробі наступу на Україну?