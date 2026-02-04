Россия стремится наступать на двух направлениях, но не имеет успеха: обзор линии фронта от ISW
- Российские войска продолжили наступательные операции в Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской, но без подтвержденных территориальных успехов.
- Украинский Генштаб сообщил об ударах по российским военным объектам во временно оккупированных районах Донецкой и Запорожской области.
Российские войска продолжили наступательные операции. Однако, за минувшие сутки подтвержденных территориальных продвижений не зафиксировано.
В Кремле больше всего стремятся закрепиться в Сумской и Харьковской областях. Об этом говорится в аналитической сводке ISW.
Как изменилась линия фронта?
У Сумской области российские подразделения атаковали вблизи Кондратовки, Юнаковки и в направлении Храповщины. В то же время российские военные блогеры заявляли о возможном продвижении на восток от Александрии, однако эти данные не подтверждены.
На Харьковской области оккупанты усилили давление в районе Волчанска, Прилепки, Старицы и Зеленого. По словам представителя Группировки Объединенных сил ВСУ Виктора Трегубова, российские войска пытаются найти слабые места в обороне, но несут значительные потери.
Линия фронта по состоянию на 4 февраля / Карты ISW
На Купянском направлении противник атаковал вблизи самого Купянска, Песчаного и Ковшаровки, однако также без подтвержденных успехов. В то же время зафиксированы удары российской авиации управляемыми авиабомбами и ракетами по украинским позициям в глубоком тылу.
На Донецкой области российские силы имели ограниченное продвижение в районе Лимана и Покровска, в частности вблизи населенных пунктов Ставки и Затишок. Основные бои продолжались также в направлениях Славянска, Константиновки и Доброполье.
Напомним, украинский Генштаб сообщил о ударах по российским военным объектам во временно оккупированных районах Донецкой области и Запорожской области, в частности по центрам подготовки операторов дронов и складах.
На юге российские войска также имеют амбиции, но не имеют успеха. В Запорожской области зафиксировано ограниченное продвижение в районе Гуляйполя, а также удары вблизи Орехова.
У Херсонской области российские войска проводили ограниченные атаки в районе Антоновского моста, однако без подтвержденных территориальных изменений.
Какие сложности возникают у россиян при попытке наступления на Украину?
Начальник штаба 4 батальона оперназначения "Сила свободы" бригады "Рубеж" Николай Гриценко рассказал 24 Каналу о том, что ухудшение погодных условий влияет на ход боевых действий на фронте. Несмотря на попытки противника продвигаться на Покровском направлении, военная техника не справляется со сложными погодными условиями.
Российские войска осуществили механизированное наступление с использованием 2 боевых бронированных машин, которые были уничтожены во время атаки. 225-й ОШП остановил атаку с помощью FPV-дронов и артиллерии, ликвидировав десантников в стрелковом бою.
Украина использует дроны для уничтожения 80% вражеских целей, необходимый бюджет для этого более 100 миллионов долларов в месяц. Россия сталкивается с трудностями в пополнении потерь личного состава, что может повлиять на ее способность продолжать войну в Украине.