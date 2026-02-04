Укр Рус
24 Канал Новости Украины Россия стремится наступать на двух направлениях, но не имеет успеха: обзор линии фронта от ISW
4 февраля, 07:45
4

Россия стремится наступать на двух направлениях, но не имеет успеха: обзор линии фронта от ISW

Юлия Харченко
Основные тезисы
  • Российские войска продолжили наступательные операции в Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской, но без подтвержденных территориальных успехов.
  • Украинский Генштаб сообщил об ударах по российским военным объектам во временно оккупированных районах Донецкой и Запорожской области.

Российские войска продолжили наступательные операции. Однако, за минувшие сутки подтвержденных территориальных продвижений не зафиксировано.

В Кремле больше всего стремятся закрепиться в Сумской и Харьковской областях. Об этом говорится в аналитической сводке ISW.

Как изменилась линия фронта?

У Сумской области российские подразделения атаковали вблизи Кондратовки, Юнаковки и в направлении Храповщины. В то же время российские военные блогеры заявляли о возможном продвижении на восток от Александрии, однако эти данные не подтверждены.

На Харьковской области оккупанты усилили давление в районе Волчанска, Прилепки, Старицы и Зеленого. По словам представителя Группировки Объединенных сил ВСУ Виктора Трегубова, российские войска пытаются найти слабые места в обороне, но несут значительные потери.

Линия фронта по состоянию на 4 февраля / Карты ISW

 

На Купянском направлении противник атаковал вблизи самого Купянска, Песчаного и Ковшаровки, однако также без подтвержденных успехов. В то же время зафиксированы удары российской авиации управляемыми авиабомбами и ракетами по украинским позициям в глубоком тылу.

На Донецкой области российские силы имели ограниченное продвижение в районе Лимана и Покровска, в частности вблизи населенных пунктов Ставки и Затишок. Основные бои продолжались также в направлениях Славянска, Константиновки и Доброполье.

Напомним, украинский Генштаб сообщил о ударах по российским военным объектам во временно оккупированных районах Донецкой области и Запорожской области, в частности по центрам подготовки операторов дронов и складах.

На юге российские войска также имеют амбиции, но не имеют успеха. В Запорожской области зафиксировано ограниченное продвижение в районе Гуляйполя, а также удары вблизи Орехова.

У Херсонской области российские войска проводили ограниченные атаки в районе Антоновского моста, однако без подтвержденных территориальных изменений.

Какие сложности возникают у россиян при попытке наступления на Украину?

  • Начальник штаба 4 батальона оперназначения "Сила свободы" бригады "Рубеж" Николай Гриценко рассказал 24 Каналу о том, что ухудшение погодных условий влияет на ход боевых действий на фронте. Несмотря на попытки противника продвигаться на Покровском направлении, военная техника не справляется со сложными погодными условиями.

  • Российские войска осуществили механизированное наступление с использованием 2 боевых бронированных машин, которые были уничтожены во время атаки. 225-й ОШП остановил атаку с помощью FPV-дронов и артиллерии, ликвидировав десантников в стрелковом бою.

  • Украина использует дроны для уничтожения 80% вражеских целей, необходимый бюджет для этого более 100 миллионов долларов в месяц. Россия сталкивается с трудностями в пополнении потерь личного состава, что может повлиять на ее способность продолжать войну в Украине.