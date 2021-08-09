"Лукашенко – державний терорист": у Bild опублікували статтю до річниці виборів у Білорусі

Минув рік відтоді, як Олександр Лукашенко "виграв" президентські вибори 2020 року. Саме 9 серпня відбувалося голосування, після якого білоруська ЦВК переможцем оголосила Лукашенка з результатом 80,1%.

Незалежні підрахунки за протоколами дільничих комісій засвідчили, що насправді понад 80% голосів набрала конкурентка Лукашенка – Світлана Тихановська. Тоді у Білорусі почалися масові протести, та режим самопроголошеного президента їх жорстоко придушував.

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У річницю виборів популярне німецьке видання Bild нагадало читачам про ті події, та про всі наступні, пов'язані з Олександром Лукашенком. Стаття опублікована увечері 7 серпня із гучним заголовком "Олександр Лукашенко – державний терорист".



"Лукашенко – державний терорист" / Скриншот із сайту Bild

Річниця "жаху в Білорусі": що слід пригадати

Аналітики Bild прямо називають результати президентських виборів у Білорусі 2020 року сфальсифікованими. І наголошують, що відтоді "Лукашенко все жорсткіше ставився до свого народу".

Він останній диктатор Європи, і він тероризує свій народ гірше, ніж могли уявити його найбільші критики!

– мовиться у тексті.

Далі наведемо тезово, про що нагадали німецькі журналісти:

Рік тому сотні тисяч людей у Білорусі вийшли на протести. Але Лукашенко вивів проти них "поліцію, армію та розбійників у цивільному". На протестах затримали понад 6000 людей, деяких катували та вбили. Рік минув, та "жах у Білорусі" триває.



та вбили. Рік минув, та "жах у Білорусі" триває. Олександр Лукашенко кілька разів зустрічався з президентом Росії Володимиром Путіним. Російські спеціалісти допомогли йому налагодити режим тотальної пропаганди та переслідувань опозиції. Світлана Тихановська, яка фактично виграла вибори, втекла з Білорусі. Марію Колеснікову заарештували і можуть ув'язнити на 12 років. Таких прикладів – безліч.



і можуть ув'язнити на 12 років. Таких прикладів – безліч. У травні 2021 року "Лукашенко викрав літак Ryanair", який летів з Афін до Вільнюса. З літака зняли опозиційного активіста Романа Протасевича та його дівчину. Досі вони є заручниками спецслужб – у сусідній з їхньою квартирі живуть троє агентів КДБ.



та його дівчину. Досі вони є заручниками спецслужб – у сусідній з їхньою квартирі живуть троє агентів КДБ. Тепер, влітку 2021 року, Олександр Лукашенко свідомо впускає в Європейський Союз тисячі біженців із Близького Сходу, зокрема з Іраку. У Bild називають це "величезною програмою торгівлі людьми".



На початку серпня 2021 року в Україні, у Києві, "на білоруського активіста Віталія Шишова напали – його побили, а потім повісили в парку".



в парку". А олімпійська спринтерка Крістіна Тімановська після публічного конфлікту з білоруськими спортивними чиновниками й намагань повернути її до Білорусі проти волі втекла – спершу до японської поліції, а потім до Європи.