"Лукашенко – государственный террорист": в Bild написали статью к годовщине выборов в Беларуси

Прошел год с тех пор, как Александр Лукашенко "выиграл" президентские выборы 2020 года. Именно 9 августа проходило голосование, после которого белорусская ЦИК победителем объявила Лукашенко с результатом 80,1%.

Независимые подсчеты по протоколам участковых комиссий показали, что на самом деле более 80% голосов набрала конкурентка Лукашенко – Светлана Тихановская. Тогда в Беларуси начались массовые протесты, и режим самопровозглашенного президента их жестоко подавлял.

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В годовщину выборов популярное немецкое издание Bild напомнило читателям о тех событиях, и о всех последующих, связанных с Александром Лукашенко. Статья опубликована вечером 7 августа с громким заголовком "Александр Лукашенко – государственный террорист".



"Лукашенко – государственный террорист" / Скриншот с сайта Bild

Годовщина "ужаса в Беларуси": что следует вспомнить

Аналитики Bild прямо называют результаты президентских выборов в Беларуси 2020 сфальсифицированными. И отмечают, что с тех пор "Лукашенко все жестче относился к своему народу".

Он последний диктатор Европы, и он терроризирует свой народ хуже, чем могли представить его самые рьяные критики!

– говорится в тексте.

Далее приведем тезисно, о чем напомнили немецкие журналисты:

Год назад сотни тысяч людей в Беларуси вышли на протесты. Но Лукашенко вывел против них "полицию, армию и разбойников в штатском". На протестах задержали более 6000 человек, некоторых пытали и убили. Год прошел, но "ужас в Беларуси" продолжается.



и убили. Год прошел, но "ужас в Беларуси" продолжается. Александр Лукашенко несколько раз встречался с президентом России Владимиром Путиным. Российские специалисты помогли ему наладить режим тотальной пропаганды и преследований оппозиции. Светлана Тихановская, что фактически выиграла выборы, сбежала из Беларуси. Марию Колесникову арестовали и могут посадить на 12 лет. Таких примеров – множество.



и могут посадить на 12 лет. Таких примеров – множество. В мае 2021 "Лукашенко похитил самолет Ryanair", летевший из Афин в Вильнюс. С самолета сняли оппозиционного активиста Романа Протасевича и его девушку. До сих пор они являются заложниками спецслужб – в соседней с их квартире живут трое агентов КГБ.



и его девушку. До сих пор они являются заложниками спецслужб – в соседней с их квартире живут трое агентов КГБ. Сейчас, летом 2021, Александр Лукашенко сознательно пускает в Европейский Союз тысячи беженцев с Ближнего Востока, в частности из Ирака. В Bild называют это "огромной программой торговли людьми".



В начале августа 2021 в Украине, в Киеве, "на белорусского активиста Виталия Шишова напали – его избили, а затем повесили в парке".



в парке". А олимпийская спринтерша Кристина Тимановська после публичного конфликта с белорусскими спортивными чиновниками и попыток вернуть ее в Беларусь против воли убежала – сначала в японскую полицию, а затем в Европу.