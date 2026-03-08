Укр Рус
Львів Новини Львова Під час акції жінок невідомі кинули у натовп похоронний вінок, виникли сутички з поліцією
8 березня, 16:02
Під час акції жінок невідомі кинули у натовп похоронний вінок, виникли сутички з поліцією

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • У Львові під час мирної акції жінок невідомі чоловіки в масках намагалися кинути у натовп похоронний вінок, але правоохоронці їм завадили.
  • Мирні акції жінок також проходять у Києві та Одесі.

8 березня у кількох містах України проходять мирні акції жінок. У Львові невідомі намагалися зірвати захід.

У місті Лева акція відбувалася біля театру опери та балету імені Соломії Крушельницької. Кілька десяток жінок з банерами у руках вигукували різні гасла. Серед них: "Ні – традиції, руйнації, так – євроінтеграції". 

Що відомо про сутички біля театру Крушельницької?

У мережі поширюють кадри з місця події. Можна побачити, що біля театру було багато поліції. 

Також у мережі з'явилося відео, на якому гурт невідомих чоловіків у чорних масках намагалися кинути у натовп жінок похоронний вінок. На заваді їм стали правоохоронці. 

Також є відео, на якому зафіксовані сутички поліції з невідомими чоловіками. 

Зауважимо, що мирні акції жінок також проходять у Києві та Одесі. Вони намагаються привернути увагу до:

  • перегляду законопроєкту про новий Цивільний кодекс і не ухвалювати його в нинішньому вигляді;
  • захисту прав жінок-військовослужбовиць;
  • підтримки жінок – військових і цивільних – які перебувають у російському полоні.

