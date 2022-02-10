"Краще б Путін повісився": репер зі Львова записав веселий хіт про агресора з Москви

Відомий під псевдо Badbok львівський артист Руслан Бокало презентував відео про смерть очільника держави-агресорки Росії – Володимира Путіна. Запис кліпу репер виклав у мережі 9 лютого.

У дописі до відео вказано, що Бокало займався написанням тексту та створенням кліпу самостійно. Сама ж пісня є присвяченою яскравій події, яку запам'ятає все людство – смерті Володимира Путіна.

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Сам автор називає пісню "невеличкою фантазією під веселий біточок".

Радітимуть по всьому світу

У хіті випускник ЛНУ імені Франка побажав господарю Кремля смерті від раку простати, або від "крововиливу в ср*ці". Крім того, артист описав, як би раділи смерті Путіна у Канаді, Італії, Росії та, звісно, в Україні.

У приспіві Бокало зазначив, що болісна смерть є жахливою, однак вона принесе людям багато радості:

То жахливо, та чомусь усі будуть раді,

В Україні в Росії всі будуть раді,

І у Верховній Раді і на гей-параді,

Ма в Італії, і навіть тьотя у Канаді.

У коментарі 24 каналу артист розповів про процес написання цієї пісні. Крім того, він намалював і обкладинку до треку. Докладніше – читайте за посиланням

Дивіться відео кліпу BADBOK – Путін (Пісня про смерть Путіна)

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