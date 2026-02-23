У Львові засвітили промені пам’яті, вшанувавши полеглих захисників

У Львові напередодні четвертої річниці повномасштабного вторгнення засвітили промені пам’яті та поклали лампадки на полях почесних поховань.

Про це повідомляє міський голова Андрій Садовий та кореспонденти Суспільного.

Як засвітили промені пам’яті у Львові?

У Львові пройшла акція "Промені пам'яті" на честь загиблих українських військовослужбовців. Лампадки та промені пам'яті запалили на Личаківському кладовищі перед четвертими роковинами повномасштабного вторгнення.

Вшанування полеглих захисників у Львові: дивіться відео

До вшанування пам'яті полеглих захисників долучилися сім'ї та близькі загиблих, духовенство, військові, а також небайдужі львів'яни. У Львівській міській раді наголосили, що ця акція про "пам'ять, гідність і підтримку родин".

Саме тому безпека кожного, хто прийде вшанувати близьких, є нашим безумовним пріоритетом. Просимо вибачення за тимчасові незручності, поставитися з розумінням до необхідних обмежень і допомогти провести цей день гідно та безпечно,

– додали там.

