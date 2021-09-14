Месяц назад отпраздновал 24-й день рождения: на Донбассе погиб старший солдат со Львовщины

Из-за вражеской пули 13 августа на Донбассе оборвалась жизнь нашего защитника Демьяна Данылива. В августе ему исполнилось 24 года.

Демьян был родом со Львовщины. В августе он отпраздновал свой 24-й день рождения, а уже через месяц и 1 день получил смертельное ранение на Донбассе.

Важно Внезапно умер 46-летний ветеран АТО из Львова Иван Маланич

Что известно о Демьяне Даныливе

Парень родился 12 августа 1997 года в селе Рудники Стрыйского района на Львовщине. Старший солдат был командиром механизированного отделения. Накануне, 13 сентября, в Новоайдарском районе Луганской области он получил пулевое ранение, несовместимое с жизнью.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего героя.

Добавим, что прошедшие сутки на фронте были крайне неспокойными. В течение 13 сентября враг сразу 12 раз нарушил режим прекращения огня. Пророссийские боевики игнорировали договоренности вблизи:

Зайцева;

Верхнеторецкого;

Нью-Йорка;

Золотого-4;

Катериновки;

Новоалександровки;

Прицепиловки;

Попасной.

Обострение на Донбассе

В последние дни ситуация на Донбассе ухудшилась. Враг увеличил количество обстрелов и даже бил по гражданской инфраструктуре. Несладко было и нашим защитникам. Только в течение 11–12 сентября враг убил сразу троих украинских защитников. Многие наши военные получили ранения. Среди героев, отдавших свои жизни, – солдат Денис Герман, старший солдат Алексей Куленко и матрос Артур Голуб.