Месяц назад отпраздновал 24-й день рождения: на Донбассе погиб старший солдат со Львовщины
Источник:Львовский областной совет
Из-за вражеской пули 13 августа на Донбассе оборвалась жизнь нашего защитника Демьяна Данылива. В августе ему исполнилось 24 года.
Демьян был родом со Львовщины. В августе он отпраздновал свой 24-й день рождения, а уже через месяц и 1 день получил смертельное ранение на Донбассе.
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Что известно о Демьяне Даныливе
Парень родился 12 августа 1997 года в селе Рудники Стрыйского района на Львовщине. Старший солдат был командиром механизированного отделения. Накануне, 13 сентября, в Новоайдарском районе Луганской области он получил пулевое ранение, несовместимое с жизнью.
Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего героя.
Добавим, что прошедшие сутки на фронте были крайне неспокойными. В течение 13 сентября враг сразу 12 раз нарушил режим прекращения огня. Пророссийские боевики игнорировали договоренности вблизи:
- Зайцева;
- Верхнеторецкого;
- Нью-Йорка;
- Золотого-4;
- Катериновки;
- Новоалександровки;
- Прицепиловки;
- Попасной.
Обострение на Донбассе
В последние дни ситуация на Донбассе ухудшилась. Враг увеличил количество обстрелов и даже бил по гражданской инфраструктуре. Несладко было и нашим защитникам. Только в течение 11–12 сентября враг убил сразу троих украинских защитников. Многие наши военные получили ранения. Среди героев, отдавших свои жизни, – солдат Денис Герман, старший солдат Алексей Куленко и матрос Артур Голуб.