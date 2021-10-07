На месте происшествия работали 18 пожарных. Причины возникновения пожара установит полиция.

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На деревообрабатывающем заводе вспыхнул пожар

В 19:44 спасателям поступило сообщение о пожаре в селе Романовка Червоноградского района. Огонь вспыхнул в кирпичном здании деревообрабатывающего предприятия.

К месту происшествия немедленно выехали пожарные из Сокаля, Червонограда, Сосновки и села Спасов. Потушить пожар удалось лишь через 3 часа после возникновения – в 22:50.



На деревообрабатывающем заводе произошел пожар / Фото ГСЧС Львовщины

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Огонь тушили 18 спасателей

Пожар нанес огромный ущерб. Огонь уничтожил 50 квадратных метров досок и помещение сушки площадью 75 квадратных метров. Также пламя повредило 120 квадратных метров железобетонного перекрытия мастерской размером 30 на 15 метров.

К ликвидации пожара привлекли 18 спасателей и 3 единицы спецтехники. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и причину возникновения возгорания.



Пламя тушили около 3 часов / Фото ГСЧС Львовщины