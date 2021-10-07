На деревообробному заводі на Львівщині трапилась масштабна пожежа: моторошні фото

На місці події працювали 18 вогнеборців. Причини виникнення пожежі встановить поліція.

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На деревообробному заводі спалахнула пожежа

О 19:44 рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу в селі Романівка Червоноградського району. Вогонь спалахнув в цегляній будівлі деревообробного підприємства.

До місця події негайно виїхали вогнеборці з Сокаля, Червонограда, Соснівки та села Спасів. Загасити пожежу вдалося лише за 3 години після виникнення – о 22:50.



На деревообробному заводі сталася пожежа / Фото ДСНС Львівщини

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Вогонь гасили 18 рятувальників

Пожежа завдала шалених збитків. Вогонь знищив 50 квадратних метрів дощок та приміщення сушки площею 75 квадратних метрів. Також полум'я пошкодило 120 квадратних метрів залізобетонного перекриття майстерні розміром 30 на 15 метрів.

До ліквідації пожежі залучили 18 рятувальників та 3 одиниці спецтехніки. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події та причину виникнення займання.



Полум'я гасили близько 3 годин / Фото ДСНС Львівщини