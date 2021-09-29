Кроме Николаевской продадут еще 4 колонии. Речь идет об исправительных учреждениях в Ивано-Франковске, Ковеле, Одессе и Ирпене.

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Николаевскую исправительную колонию продадут с аукциона

Министр юстиции Денис Малюська рассказал, что Николаевскую исправительную колонию №50 выставят на аукцион. Стартовая цена лота составляет более 17,11 миллиона гривен.

Говорят, что цены на классическое жилье в последнее время неуклонно растут. Покупать активы на росте цены – тактика этакая. Есть деньги – покупайте лучше тюрьмы,

– отметил Малюська.

Министр называет этот лот "экономвариантом для спартанцев". Колония размещена в селе Держив Николаевского района. Общая площадь исправительного учреждения составляет 15,5 гектара.

Аукцион планируют провести уже этой осенью. В частности, министерство уже передало для продажи колонию Фонду госимущества.

На Львовщине продадут колонию на аукционе / Фото Дениса Малюськи

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Минюст продает еще колонии

Кроме исправительного учреждения на Львовщине, на продажу также выставят колонии в Ивано-Франковске, Ковеле, Одессе и Ирпене.

Ковельська колония, на улице Шевченко, 20. Стартовая цена – более 41,62 миллиона гривен. Земельный участок – 4,86 гектара. По словам Малюськи, состояние исправительного учреждения – "заезжай и живи".

Ивано-Франковская учреждение исполнения наказаний №12 в селе Тростянец. Стартовая цена – более 7,85 миллиона гривен. Земельный участок – более 67 гектаров. По словам министра, там можно сделать гольф-клуб.

Южная исправительная колония №51 в Одессе на улице Люстдорфская дорога, 9. Стартовая цена – более 223,25 миллиона гривен. Земельный участок – более 4,83 гектара.

Ирпенский исправительный центр №132, что в селе городского типа Коцюбинское на улице Железнодорожной, 1 и 5. Стартовая цена – более 220,21 миллиона гривен. Земельный участок – более 8,29 гектара.

Минюст продает 5 исправительных заведений / Фото Дениса Малюськи

Текст сообщения Дениса Малюськи:

Говорят, что цены на классическое жилье в последнее время неуклонно растут. Покупать активы на росте цены – тактика этакая – покупайте лучше тюрьмы!

Мы как раз еще три (!!) тюрьмы передали ФГИУ для продажи на аукционе новые аукционы ожидаем уже осенью, поэтому стоит пересмотреть объекты и отложить деньги уже сейчас.

Итак, что мы предлагаем:

Ковельская колония (Ковель, ул. Шевченко, 20) стартовая цена 41 624 692 грн. Земельный участок 4,86 га состояние – "заезжай и живи".

Ивано-Франковская учреждение исполнения наказаний №12 (Долинский район, с.Тростянец) Стартовая цена 7 858 392 грн. Земельный участок – более 67 га (под гольф-клуб??).

Николаевская исправительная колония №50 (Львовская область, Николаевский район, с.Держив) Стартовая цена – 17 116 000 грн. Площадь – 15,5 га ("эконом" вариант для спартанцев).

Ну и два наших ВИП-лота – Одесса и Коцюбинское все еще предлагаются к продаже.