Окрім Миколаївської продадуть ще 4 колонії. Мовиться про виправні заклади в Івано-Франківську, Ковелі, Одесі та Ірпені.

До теми У Львові продали виправну колонію за понад 407 мільйонів гривень: кому вона тепер належить

Миколаївську виправну колонію продадуть з аукціону

Міністр юстиції Денис Малюська розповів, що Миколаївську виправну колонію №50 виставлять на аукціон. Стартова ціна лоту становить понад 17,11 мільйона гривень.

Кажуть, що ціни на класичне житло останнім часом невпинно зростають. Купувати активи на зростанні ціни – тактика така собі. Маєте гроші – купуйте краще в'язниці,

– зазначив Малюська.

Міністр називає цей лот "економваріантом для спартанців". Колонія розміщена у селі Держів Миколаївського району. Загальна площа виправного закладу становить 15,5 гектара.

Аукціон планують провести вже цієї осені. Зокрема, міністерство вже передало для продажу колонію Фонду держмайна.



На Львівщині продадуть колонію на аукціоні / Фото Дениса Малюськи

Зауважте SoftServe витратить 50 мільйонів доларів на забудову території колишньої колонії у Львові

Мін'юст продає ще колонії

Окрім виправного закладу на Львівщині, на продаж також виставлять колонії в Івано-Франківську, Ковелі, Одесі та Ірпені.

Ковельська колонія, на вулиці Шевченка, 20. Стартова ціна – понад 41,62 мільйона гривень. Земельна ділянка – 4,86 гектара. За словами Малюськи, стан виправного закладу – "заїжджай і живи".

Івано-Франківська установа виконання покарань №12 у селі Тростянець. Стартова ціна – понад 7,85 мільйона гривень. Земельна ділянка – понад 67 гектарів. За словами міністра, там можна зробити гольф-клуб.

Південна виправна колонія №51, що в Одесі на вулиці Люстдорфська дорога, 9. Стартова ціна – понад 223,25 мільйона гривень. Земельна ділянка – понад 4,83 гектара.

Ірпінський виправний центр №132, що в селі міського типу Коцюбинське на вулиці Залізничній, 1 та 5. Стартова ціна – понад 220,21 мільйона гривень. Земельна ділянка – понад 8,29 гектара.



Мін'юст продає 5 виправних закладів / Фото Дениса Малюськи

Текст допису Дениса Малюськи:

Кажуть, що ціни на класичне житло останнім часом невпинно зростають. купувати активи на зростанні ціни – тактика така собі маєте гроші – купуйте краще в’язниці!

Ми якраз ще три (!!) в'язниці передали ФДМУ для продажу на аукціоні нові аукціони очікуємо вже восени, тому варто передивитися об’єкти та відкласти гроші вже зараз.

Отож, що ми пропонуємо:

Ковельська колонія (Ковель, вул.Шевченка, 20) Стартова ціна 41 624 692 грн. Земельна ділянка 4,86 га Стан – "заїжджай і живи".

Івано-Франківська установа виконання покарань №12 (Долинський район, с.Тростянець) Стартова ціна 7 858 392 грн. Земельна ділянка – більше ніж 67 га (під гольф-клуб??).

Миколаївська виправна колонія №50 (Львівська область, Миколаївський район, с.Держів) Стартова ціна – 17 116 000 грн. Площа – 15,5 га ("економ" варіант для спартанців).

Ну і два наших ВІП-лоти – Одеса та Коцюбинське все ще пропонуються до продажу.