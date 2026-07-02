Об этом сообщили в полиции Львовской области.

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Что известно о стрельбе во Львове?

1 июля около 23:30 на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что во Львове на улице Шевченко неизвестный из ружья произвел около 9 выстрелов в воздух.

Затем он сел в машину и уехал в направлении Яворова.

В результате этого инцидента никто не пострадал, но позже поступила информация, что в селе Бирки водитель этого же автомобиля угрожал девушке оружием.

Личность правонарушителя установлена – это 40-летний житель Запорожской области, бывший военнослужащий.

Через несколько часов полицейские разыскали его и задержали в установленном порядке. А во время обыска в автомобиле нашли и изъяли помповое ружье и патроны к нему.

Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства.

Напомним, что 1 июля в Николаеве также произошла стрельба. Погибли двое иностранцев, еще одного задержала полиция.