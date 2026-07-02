Про це розповіли у поліції Львівської області.

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Що відомо про стрілянину у Львові?

1 липня близько 23:30 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що у Львові на вулиці Шевченка невідомий з рушниці здійснив близько 9 пострілів у повітря.

Потім він сів у авто та поїхав у напрямку Яворова.

Унаслідок цієї події ніхто не постраждав, але згодом надійшла інформація, що в селі Бірки водій цього ж авто погрожував дівчині зброєю.

Особу правопорушника встановили – це 40-річний мешканець Запорізької області, колишній військовослужбовець.

За кілька годин поліцейські його розшукали та затримали в порядку. А під час обшуку в автомобілі знайшли та вилучили помпову рушницю та набої до неї.

Відкрито кримінальне провадження за фактом хуліганства.

Нагадаємо, що 1 липня у Миколаєві також сталася стрілянина. Загинули двоє іноземців, ще одного затримала поліція.