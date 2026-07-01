Про це повідомили в поліції.

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Що відомо про стрілянину у Миколаєві?

Інцидент стався в ніч на 1 липня на проспекті Героїв України. Очевидці повідомили, що під час руху автомобіля Opel пролунали постріли, після чого машина поїхала далі та виїхала на регульоване перехрестя.

За попередніми даними, в автомобілі перебували троє іноземців. Внаслідок стрілянини двоє чоловіків загинули, ще одного затримала поліція.Правоохоронці також вилучили зброю.

Поліція охороняє місце події та проводить слідчі дії. На місці працюють слідчі, криміналісти й оперативники, які встановлюють усі обставини інциденту.

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Поліція на Харківщині затримала небезпечного злочинця. Чоловік спочатку намагався пограбувати магазин, а потім відкрив вогонь по правоохоронцях.

Нападника затримали. Ним виявився мешканець Ізюмського району, який раніше вже був судимий за тяжкі злочини. Зловмиснику повідомили про підозру за посягання на життя працівника правоохоронного органу. Йому загрожує до 15 років тюрми.

На Чернігівщині правоохоронці затримали військового, який влаштував стрілянину з автомата з вікна будинку. Тепер йому загрожує до семи років позбавлення волі.