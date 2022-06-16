Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый. Он в своем видеообращении подчеркнул, что для транспорта этот участок дороги будет доступен с 11:00 16 июня.

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Открытый участок от Ерошенко до Юнакива

Глава львовского городского совета рассказал, что для проезда теперь доступен участок улицы Шевченко, который пролегает между улицами Ерошенко и Юнакива. Он также добавил, что следующим этапом будет продолжение проезда на улицу Яцкова. Его планируют завершить уже к концу лета.

Спасибо подрядчикам, которые относятся с пониманием и работают, несмотря на задержку с оплатой!,

– сказал Андрей Садовый.

Андрей Садовый рассказал об открытии части улицы Шевченко: смотрите видео

Капитальный ремонт улицы длится несколько лет

Обратим внимание, что начали капитальный ремонт улицы Шевченко 30 января 2020 года. Первым ее этапом была работа на участке между Левандовской и Железнодорожной улицей. Там организовывали кольцевое движение. И открыли эту часть улицы в августе того же года.

Вторая часть ремонта началась в июле 2020 года. Она предполагала реконструкцию отрезка между улицей Ярослава Мудрого и Хорватской. Речь идет о 368 метрах улицы, которые открыли для проезда 30 декабря 2020 года.

В 2021 году стартовали работы над третьим и самым большим участком улицы. Речь идет об отрезке в 1 километр. Он лежит между улицей Ярослава Мудрого и Железнодорожной. Завершить работы должны были летом 2022 года, но в связи с полномасштабным вторжением России на территорию Украины ремонтные работы пришлось поставить на паузу.

Напомним, что украинцам компенсируют средства, потраченные на ремонт поврежденного врагом жилья. Материальную помощь получат те граждане нашей страны, которые самостоятельно провели восстановление собственных домов.

Компенсация будет, но со временем

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что соответствующий механизм уже прорабатывают. В настоящее время концентрация происходит на фиксации ущерба. Это позволит позже оценить его и предоставить жильцам финансовую помощь, в которой они нуждались.

Но и здесь не все так просто. Для того чтобы выплачивать украинцам средства, нужно будет получить репарации от России. А для этого необходимо сначала победить и после этого привлечь к ответственности.

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