Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий. Він у своєму відеозверненні підкреслив, що для транспорту цей відтинок дороги буде доступним з 11:00 16 червня.

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Відкрита ділянка від Єрошенка до Юнаківа

Очільник львівської міської ради розповів, що для проїзду тепер доступна ділянка вулиці Шевченка, яка пролягає між вулицями Єрошенка та Юнаківа. Він також додав, що наступним етапом буде продовження проїзду до вулиці Яцкова. Його планують завершити вже до кінця літа.

Дякую підрядникам, які ставляться з розумінням і працюють, попри затримку з оплатою!,

– сказав Андрій Садовий.

Андрій Садовий розповів про відкриття частини вулиці Шевченка: дивіться відео

Капітальний ремонт вулиці триває кілька років

Зауважимо, що розпочали капітальний ремонт вулиці Шевченка 30 січня 2020 року. Першим її етапом була робота на ділянці між Левандівською та Залізничною вулицею. Там організовували кільцевий рух. І відкрили цю частину вулиці у серпні того ж року.

Друга частина ремонту стартувала у липні 2020 року. Вона передбачала реконструкцію відтинка між вулицею Ярослава Мудрого та Хорватською. Мовиться про 368 метрів вулиці, які відкрили для проїзду 30 грудня 2020 року.

У 2021 році стартували роботи над третьою та найбільшою ділянкою вулиці. Мовиться про відтинок в 1 кілометр. Він пролягає між вулицею Ярослава Мудрого та Залізничною. Завершити роботи мали до літа 2022 року, але у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії на територію України ремонтні роботи довелось поставити на паузу.

Нагадаємо, що українцям компенсують кошти, витрачені на ремонт пошкодженого ворогом житла. Матеріальну допомогу отримають ті громадяни нашої країни, які самотужки провели відновлення власних осель.

Компенсація буде, але згодом

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що відповідний механізм уже опрацьовують. Наразі концентрація відбувається на фіксації збитків. Це дозволить пізніше їх оцінити та надати мешканцям фінансову допомогу, якої вони потребували.

Але й тут не все так просто. Для того, щоб виплачувати українцям кошти, потрібно буде отримати репарації від Росії. А для цього необхідно спочатку її перемогти та після цього притягнути до відповідальності.

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