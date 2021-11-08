Школьники смогут вернуться в классы, если динамика заболеваемости коронавирусом спадет. Сейчас специалисты наблюдают за ситуацией с COVID-19 в городе.

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Во Львове растет количество больных коронавирусом

Первый заместитель городского головы Андрей Москаленко рассказал, что динамика заболеваемости коронавирусом во Львове до сих пор сохраняется высокой.

Если проанализировать динамику заболеваемости за выходные, то до сих пор фиксируем достаточно тяжелую ситуацию. Такая динамика держится последних несколько недель,

– добавил чиновник.

Так, 7 ноября от коронавируса умерли 16 человек. Поэтому противоэпидемические меры и ограничения, которые принимали в городе, имеют целью разорвать цепь распространения болезни.

"В субботу (6 ноября – 24 канал) у нас было заседание городской комиссии ТЭБ и ЧС, и мы приняли решение, что тщательно мониторим ситуацию до среды, и в среду будем принимать решение относительно начального образования – 1-4 классы", – отметил Москаленко.



Главные правила профилактики коронавируса / источник: ВОЗ / инфографика 24 канала

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Очное обучение начальных классов могут возобновить

По словам Москаленко, если динамика заболеваемости COVID-19 спадет, то во Львове будут принимать решение о возобновлении очного обучения.

"Но, опять же, подчеркиваю, что все будет зависеть от динамики заболеваемости. Так, сейчас в реанимации находятся 72 львовянина. Это высокий показатель", – отметил чиновник.

Москаленко добавил, что руководитель больницы скорой медицинской помощи сейчас готовит к открытию еще одну реанимацию на 50 человек.

"Должны выйти из этой ситуации, которая держится на пике. Призываю всех не расслабляться, быть осторожными, вакцинироваться и носить маски", – рассказал заммэра.

Чиновник отметил, что в городе сохраняется достаточно высокий процент вакцинации. Первой дозой вакцинировались примерно 60% львовян, а двумя – примерно 40%.



Правила адаптивного карантина / источник: Минздрав / инфографика 24 канала