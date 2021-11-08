Школярі зможуть повернутись у класи, якщо динаміка захворюваності на коронавірус спаде. Наразі фахівці спостерігають за ситуацією з COVID-19 у місті.

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У Львові росте кількість хворих на коронавірус

Перший заступник міського голови Андрій Москаленко розповів, що динаміка захворюваності на коронавірус у Львові досі зберігається високою.

Якщо проаналізувати динаміку захворюваності за вихідні, то досі фіксуємо досить важку ситуацію. Така динаміка тримається останніх декілька тижнів,

– додав посадовець.

Так, 7 листопада від коронавірусу померли 16 людей. Тож протиепідемічні заходи та обмеження, які приймали у місті, мають на меті розірвати ланцюг поширення хвороби.

"У суботу (6 листопада – 24 канал) у нас було засідання міської комісії ТЕБ і НС, і ми прийняли рішення, що ретельно моніторимо ситуацію до середи, і в середу будемо приймати рішення щодо початкової освіти – 1 – 4 класи", – зауважив Москаленко.



Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

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Очне навчання початкових класів можуть відновити

За словами Москаленка, якщо динаміка захворюваності на COVID-19 спаде, то у Львові прийматимуть рішення про відновлення очного навчання.

"Але, знову ж таки, наголошую, що все залежатиме від динаміки захворюваності. Так, зараз у реанімації перебувають 72 львів'янина. Це високий показник", – зазначив посадовець.

Москаленко додав, що керівник лікарні швидкої медичної допомоги наразі готує до відкриття ще одну реанімацію на 50 людей.

"Маємо вийти з цієї ситуації, яка тримається на піку. Закликаю всіх не розслаблятися, бути обережними, вакцинуватися і носити маски", – розповів заступник мера.

Посадовець зауважив, що у місті зберігається досить високий відсоток вакцинації. Першою дозою вакцинувалися приблизно 60% львів'ян, а двома – приблизно 40%.



Правила адаптивного карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу