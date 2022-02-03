Войтюк работал в ГНС с 2004 года. За это время он был руководителем многих управлений.

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Во львовской налоговой назначили нового руководителя

Начальник главного управления Государственной налоговой службы во Львовской области Игорь Комендат 2 февраля сообщил о своем увольнении. Он работал на этой должности с июня 2020 года.

В тот же день Татьяна Кириенко, которая с декабря 2021 года является исполняющей обязанности главы ГНС Украины, подписала приказ которым назначила нового руководителя львовской налоговой. Исполняющим обязанности главы ГНСУ во Львовской области стал Виталий Войтюк.



Виталий Войтюк стал исполняющим обязанности руководителя налоговой / Фото "Діло"

Краткая биография Виталия Войтюка

По информации с сайта ГУ ГНС Львовщины, Виталий Войтюк родился в 1979 году в Червонограде. Он учился во Львовской коммерческой академии. В 2002 году Войтюк получил квалификацию юриста, а в 2010 – специалиста по финансам.

С октября 2002 года по октябрь 2003 года служил в рядах ВСУ. Работать в налоговой Войтюк начал в августе 2004 года. Тогда он был старшим государственным налоговым инспектором отдела правового обеспечения ГНИ в Шевченковском районе.

С февраля 2005 года он возглавил сектор рассмотрения жалоб налогоплательщиков, а через 2 года начал работать в должности заведующего сектором апелляций. Также Войтюк работал руководителем:

отдела администрирования налога на прибыль управления налогообложения юридических лиц ГНИ в Шевченковском районе;

управления налогообложения юридических лиц ГНИ в Шевченковском районе;

управления налогообложения и контроля объектов и операций ГНИ в Железнодорожном районе;

управления налогообложения юридических лиц ГНИ в Сиховском районе;

управления налогов и сборов с юридических лиц ГНИ в Сиховском районе;

управления налогов и сборов с юридических лиц ГУ ГФС Львовщины.

До сентября 2019 года он занимал должность заместителя начальника управления – начальника отдела финансовых расследований управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем ГУ ГФС Львовщины. После этого Войтюк возглавил управление налогов и сборов с юридических лиц ГУ ГНС в Киевской области. С января 2021 года он стал начальником Управления контроля за подакцизными товарами ГУ ГНС во Львовской области.