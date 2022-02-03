Войтюк працював у ДПС з 2004 року. За цей час він був керівником багатьох управлінь.
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У львівській податковій призначили нового керівника
Начальник головного управління Державної податкової служби у Львівській області Ігор Комендат 2 лютого повідомив про своє звільнення. Він працював на цій посаді з червня 2020 року.
Того ж дня Тетяна Кірієнко, яка з грудня 2021 року є виконувачкою обов'язків голови ДПС України, підписала наказ яким призначила нового керівника львівської податкової. Виконувачем обов'язків голови ДПСУ у Львівській області став Віталій Войтюк.
Віталій Войтюк став виконувачем обов'язків керівника податкової / Фото "Діло"
Коротка біографія Віталія Войтюка
За інформацією із сайту ГУ ДПС Львівщини, Віталій Войтюк народився у 1979 році у Червонограді. Він навчався у Львівській комерційній академії. У 2002 році Войтюк здобув кваліфікацію юриста, а у 2010 – спеціаліста з фінансів.
З жовтня 2002 року по жовтень 2003 року служив у лавах ЗСУ. Працювати у податковій Войтюк почав у серпні 2004 року. Тоді він був старшим державним податковим інспектором відділу правового забезпечення ДПІ у Шевченківському районі.
З лютого 2005 року він очолив сектор розгляду скарг платників податків, а через 2 роки почав працювати на посаді завідувача сектору апеляцій. Також Войтюк працював керівником:
- відділу адміністрування податку на прибуток управління оподаткування юридичних осіб ДПІ у Шевченківському районі;
- управління оподаткування юридичних осіб ДПІ у Шевченківському районі;
- управління оподаткування та контролю об'єктів і операцій ДПІ у Залізничному районі;
- управління оподаткування юридичних осіб ДПІ у Сихівському районі;
- управління податків і зборів з юридичних осіб ДПІ у Сихівському районі;
- управління податків і зборів з юридичних осіб ГУ ДФС Львівщини.
До вересня 2019 року він обіймав посаду заступника начальника управління – начальника відділу фінансових розслідувань управління боротьби з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом ГУ ДФС Львівщини. Після цього Войтюк очолив управління податків і зборів з юридичних осіб ГУ ДПС у Київській області. З січня 2021 року він став начальником управління контролю за підакцизними товарами ГУ ДПС у Львівській області.