Парни снимали все на камеру. Их ролик был обнародован в сети 8 ноября.

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Львовские подростки сожгли портрет Путина на крыше

В сети появилось видео, на котором видно, как двое парней забрались на крышу дома недалеко от Львовского академического театра оперы и балета. Один из руферов все снимал на камеру. Ролик начинается с вида площади возле театра.

Затем подросток переводит камеру на своего друга, который стоит на крыше. В руках парень держал фотографию Путина и зажигалку. Он поджег фото президента страны-агрессора, и оно сгорело дотла.

Смотрите видео развлечений львовских подростков:

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Родителям парней может грозить штраф

Пользователи соцсетей положительно отреагировали на сожжение фотографии Путина. Однако подъем на крышу они подвергли критике, ведь все могло завершиться трагически. Такое же мнение и у правоохранителей.

Старший инспектор отдела ювенальной превенции Нацполиции Львовщины Александр Колодий рассказал, что полицейские проводят с детьми профилактические разговоры и объясняют, что руферство опасно для их жизни и здоровья.

А еще за это предполагается административная ответственность. Проводим подобные беседы во всех школах, колледжах. Раз в месяц бываем в каждом учебном заведении,

– добавил правоохранитель.

Парням, которые сожгли на крыше портрет Путина, уже исполнилось по 16 лет. Так что на них составят протокол о правонарушении. Однако из-за того, что подростки несовершеннолетние, за их развлечения будут отвечать родители.

"По статье 184 Кодекса Украины об административном нарушении – это уклонение родителей или лиц, которые их заменяют от предусмотренных законодательством обязанностей по воспитанию детей", – добавил Колодий.

За такое правонарушение родителям грозит предупреждение или от 850 до 1 700 гривен штрафа.