Хлопці знімали усе на камеру. Їхній ролик оприлюднили у мережі 8 листопада.

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Львівські підлітки спалили портрет Путіна на даху

У мережі з'явилося відео, на якому видно, як двоє хлопців забралися на дах будинку неподалік Львівського академічного театру опери та балету. Один з руферів знімав усе на камеру. Ролик починається з вигляду площі біля театру.

Потім підліток переводить камеру на свого друга, який стоїть на даху. У руках хлопець тримав світлину Путіна та запальничку. Він підпалив фото президента країни-агресора, і воно згоріло вщент.

Дивіться відео розваг львівських підлітків:

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Батькам хлопців може загрожувати штраф

Користувачі соцмереж позитивно відреагували на спалення світлини Путіна. Однак підйом на дах вони розкритикували, адже все могло завершитись трагічно. Таку ж думку мають й правоохоронці.

Старший інспектор відділу ювенальної превенції Нацполіції Львівщини Олександр Колодій розповів, що поліцейські проводять з дітьми профілактичні розмови та пояснюють, що руферство – небезпечне для їхнього життя та здоров'я.

А ще за таке передбачається адміністративна відповідальність. Проводимо такі бесіди у всіх школах, коледжах. Раз у місяць буваємо у кожному навчальному закладі,

– додав правоохоронець.

Хлопцям, які спалили на даху портрет Путіна, вже виповнилося по 16 років. Тож на них складуть протокол про правопорушення. Однак через те, що підлітки є неповнолітніми, за їхні розваги відповідатимуть батьки.

"За статтею 184 Кодексу України про адміністративне порушення – це відхилення батьків або осіб, що їх замінюють, від передбачених законодавством обов'язків щодо виховання дітей", – додав Колодій.

За таке правопорушення батькам загрожує попередження або від 850 до 1700 гривень штрафу.