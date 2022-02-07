Торги прошли на аукционе Violity. Монета была выпущена в 1992 году.

Заметьте Настоящее сокровище: мужчина нашел в своем дворе кольцо времен Римской империи

Мужчина продал 5 копеек за свыше 10 тысяч гривен

На аукционе Violity 6 февраля львовянин продал 5 копеек 1992 года выпуска разновидности 1.1Аак. Мужчина получил за монету 10,3 тысяч гривен.

Эта монета имеет особенность – большую насечку группы. В свою очередь, обычные монеты имеют мелкую насечку, поэтому они ничего не стоят.

5 копеек 1992 года чеканили на монетном дворе в Италии. Из-за ошибки часть монет отчеканили в групповом кольце для итальянской монеты 200 лир, у которой также крупная насечка,

– рассказал автор ютуб-канала "Монеты Украины UaCoins", нумизмат Иван Магера.

Смотрите фото редкой монеты / Фото "Монеты-ягодки" и Violity

Общий тираж монет, отчеканенных в Италии, составил 446 миллионов штук. Сколько из них имеют большую насечку, пока точно неизвестно.

На аукционах их продают очень редко. За последние 2 года на сайте Violity находилось около 10 лотов с такими монетами. Их продавали за 4,5 – 6,5 тысяч гривен.

Также редкими считают монеты номиналом 5 копеек 1992 года выпуска с тонким средним зубом трезубца. Их продают за 2,2 – 3,6 тысяч гривен.

Интересно! В 2019 году в Украине вывели из обращения монеты номиналом в 5 копеек. Если они еще остались в вашей копилке, следует попытаться найти среди них редкую с грубой насечкой на группе или узким средним зубом герба.