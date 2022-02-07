Торги відбулися на аукціоні Violity. Монету випустили у 1992 році.

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Чоловік продав 5 копійок за понад 10 тисяч гривень

На аукціоні Violity 6 лютого львів'янин продав 5 копійок 1992 року випуску різновиду 1.1ААк. Чоловік отримав за монету 10,3 тисячі гривень.

Ця монета має особливість – велику насічку гурта. Своєю чергою, звичайні монети мають дрібну насічку, тому вони нічого не коштують.

5 копійок 1992 року карбували на монетному дворі в Італії. Через помилку частину монет відкарбували у гуртильному кільці для італійської монети 200 лір, у якої також крупна насічка,

– розповів автор ютюб-каналу "Монети України UaCoins", нумізмат Іван Магера.

Дивіться фото рідкісної монети / Фото "Монети-ягідки" та Violity

Загальний тираж монет, відкарбованих в Італії, становив 446 мільйонів штук. Скільки з них мають велику насічку, наразі точно невідомо.

На аукціонах їх продають досить рідко. За останні 2 роки на сайті Violity було близько 10 лотів з такими монетами. Їх продавали за 4,5 – 6,5 тисячі гривень.

Також рідкісними вважають монети номіналом 5 копійок 1992 року випуску з тонким середнім зубом тризуба. Їх продають за 2,2 – 3,6 тисячі гривень.

Цікаво! У 2019 році в Україні вивели з обігу монети номіналом 5 копійок. Якщо вони ще залишилися у вашій скарбничці, слід спробувати знайти серед них рідкісну з грубою насічкою на гурті чи вузьким середнім зубом герба.