На Львовщине неуправляемый трактор влетел в 3 машины: водителю стало плохо за рулем

17 ноября 2021 , 14:06
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Источник:

"Над Бугом"

В Червонограде 16 ноября произошло сокрушительное ДТП. Водителю трактора стало плохо за рулем и он врезался в 3 машины.

Авария произошла поздно вечером. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.

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Водителю стало плохо за рулем

В Червонограде 16 ноября в районе заставы произошло ДТП с участием трактора и 3 автомобилей. Правоохранители предварительно установили, что трактористу внезапно стало плохо за рулем. Мужчина не справился с управлением, поэтому врезался в 3 припаркованных на обочине авто.

На место происшествия вызвали скорую. Водителя трактора отвезли в больницу. Пострадавших в результате ДТП не было. Сейчас правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства аварии.


В Червонограде 16 ноября произошло ДТП / Фото "Над Бугом"

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Водитель трактора въехал в 3 машины / Фото "Над Бугом"


Мужчина попал в больницу / Фото "Над Бугом"

Автор: Ольга Котів