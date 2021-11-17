На Львовщине неуправляемый трактор влетел в 3 машины: водителю стало плохо за рулем

В Червонограде 16 ноября произошло сокрушительное ДТП. Водителю трактора стало плохо за рулем и он врезался в 3 машины.

Авария произошла поздно вечером. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.

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Водителю стало плохо за рулем

В Червонограде 16 ноября в районе заставы произошло ДТП с участием трактора и 3 автомобилей. Правоохранители предварительно установили, что трактористу внезапно стало плохо за рулем. Мужчина не справился с управлением, поэтому врезался в 3 припаркованных на обочине авто.

На место происшествия вызвали скорую. Водителя трактора отвезли в больницу. Пострадавших в результате ДТП не было. Сейчас правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства аварии.



В Червонограде 16 ноября произошло ДТП / Фото "Над Бугом"

Коротко о последних ДТП на Львовщине

На трассе Киев – Чоп 10 ноября водитель Nissan сбил 13-летнего школьника. Подросток в тяжелом состоянии попал в больницу.

Во Львове 8 ноября пьяный водитель столкнулся с 3 автомобилями меньше чем за 20 минут. Каждый раз мужчина пытался скрыться с места ДТП. Его задержал неравнодушный львовянин.

На Львовщине 9 ноября 34-летний белорус сбил женщину на пешеходном переходе. Пострадавшая в результате очень тяжелых травм умерла на месте ДТП.

В тот же день на трассе Львов – Луцк жительница Ивано-Франковской области сбила мужчину. Пострадавший погиб.

В селе Рясное-Русское 8 ноября 14-летний мотоциклист сбил велосипедиста. В результате столкновения 63-летний мужчина умер на месте аварии.



Водитель трактора въехал в 3 машины / Фото "Над Бугом"



Мужчина попал в больницу / Фото "Над Бугом"