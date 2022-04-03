Об этом 3 апреля сообщил председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий. Он отметил, что люди провели народное собрание.

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"В этот светлый воскресный день имеем важную весть из Стрийщины – религиозная община УПЦ московского патриархата села Баня-Лисовицкая перешла под юрисдикцию Дрогобычско-Самборской епархии ПЦУ", – написал Козицкий.

Как действовали люди

Храм в Бане-Лисовицкой был опечатан, но люди пригласили трех священников. Они организовали неподалеку от церкви молебен за мир в Украине.

После молитвы люди провели вече. На нем решили присоединиться к Православной церкви Украины.

Отец Путятицкий отказался поддержать религиозную общину. Поэтому храм открыли без него. Священнослужители ПЦУ уже провели там первое богослужение,

– рассказал председатель ОВА.

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