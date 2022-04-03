Про це 3 квітня повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Він зазначив, що люди провели народні збори.

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"У цей світлий недільний день маємо важливу звістку зі Стрийщини – релігійна громада УПЦ московського патріархату села Баня Лисовицька перейшла під юрисдикцію Дрогобицько-Самбірської єпархії ПЦУ", – написав Козицький.

Як діяли люди

Храм у Бані Лисовицькій був опечатаний, але люди запросили трьох священників. Вони організували неподалік церкви молебень за мир в Україні.

Після молитви люди провели віче. На ньому вирішили приєднатися до Православної церкви України.

Отець Путятицький відмовився підтримати релігійну громаду. Тому храм відкрили без нього. Священнослужителі ПЦУ уже провели там перше богослужіння,

– розповів голова ОВА.

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