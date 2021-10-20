На Львовщине трактор перевернулся на водителя: мужчина погиб на месте

В селе Подмонастырь, в 30 километрах от Львова, 19 октября 45-летний мужчина умер во время заготовки дров. Погибший вез в прицепе древесину, но его трактор внезапно перевернулся.

Смертельная авария случилась примерно в 13:00. Сейчас правоохранители проводят расследование.

К теме Отбойник насквозь проткнул авто: возле Киева произошла жуткая ДТП

Трактор перевернулся на водителя

В селе Подмонастырь 19 октября во время заготовки дров трагически погиб 45-летний мужчина. Примерно в 13:00 он ехал в местном лесу за рулем своего трактора "Булат Т-220", прицеп которого был загружен древесиной. Водитель не справился с управлением, и его трактор внезапно перевернулся.

В результате аварии мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Он погиб на месте происшествия до приезда медиков. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства и причины ДТП.

Коротко о последних подобных авариях в Украине

В Белой Церкви 12 октября произошло жуткое ДТП. Легковушка, за рулем которой находилась 20-летняя девушка, на немалой скорости вылетела с дороги и врезалась в дерево.

На Львовщине 26 сентября мужчина погиб под собственным авто. Он пытался вытащить автомобиль с помощью лебедки, но тот перевернулся.

В Шегинях 16 сентября дальнобойщика зажало между двумя грузовиками. Он пытался попасть в свою фуру, которая внезапно начала двигаться.

В июне неподалеку от Судовой Вишни 32-летнего мужчину раздавила собственная машина. Он хотел самостоятельно остановить авто, которое неожиданно начало катиться с холма в карьер.