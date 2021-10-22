Несмотря на прохладную погоду, осадков в области не прогнозируют. Однако синоптики предупреждают о порывах штормового ветра 23 октября.

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Прогноз погоды на 23 – 27 октября

В субботу, 23 октября, погоду на Львовщине будет определять котловина от циклона над Баренцевым морем. В области будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер – западный, 9 – 14 метров в секунду. Местами ожидают порывы со скоростью 15 – 20 метров в секунду. Уровень опасности – "желтый". Температура ночью будет колебаться от 4 до 6 градусов тепла, а днем – от 10 до 12 градусов выше нуля.



Прогноз погоды на 23 октября / Данные Укргидрометцентра

В воскресенье, 24 октября, в области тоже будет облачно с прояснениями. В течение суток осадков не ожидают.

Ветер – северо-западный со скоростью 7 – 12 метров в секунду. Температура ночью составит 2 – 4 градуса тепла, а днем – 4 – 6 градусов выше нуля.



Прогноз погоды на 24 октября / Данные Укргидрометцентра

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В понедельник, 25 октября, на Львовщине будет облачно с прояснениями. Синоптики в течение суток осадков не прогнозируют.

Ветер – юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 1 до 3 градусов мороза, а днем – от 9 до 11 градусов тепла.



Прогноз погоды на 25 октября / Данные Укргидрометцентра

Во вторник, 26 октября, в области также будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер – южный, 5 – 10 метров за секунду.

Температура ночью составит 1 – 3 градуса мороза, а днем – 12 – 14 градусов выше нуля.



Прогноз погоды на 26 октября / Данные Укргидрометцентра

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В среду, 27 октября, как и во все предыдущие дни, на Львовщине будет облачно с прояснениями. Осадков не прогнозируют.

Ветер – юго-западный, 5 – 10 метров за секунду. Температура ночью будет колебаться от 0 до 2 градусов тепла, а днем – от 12 до 14 градусов выше нуля.



Прогноз погоды на 27 октября / Данные Укргидрометцентра