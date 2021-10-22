Попри прохолодну погоду, опадів в області не прогнозують. Однак синоптики попереджають про пориви штормового вітру 23 жовтня.

Цікаво В Україні – тепло до +21 і дощі: прогноз погоди на 23 жовтня

Прогноз погоди на 23 – 27 жовтня

У суботу, 23 жовтня, погоду на Львівщині визначатиме улоговина від циклону над Баренцевим морем. В області буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.

Вітер – західний, 9 – 14 метрів за секунду. Місцями очікують пориви зі швидкістю 15 – 20 метрів за секунду. Рівень небезпеки – "жовтий". Температура вночі коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла, а вдень – від 10 до 12 градусів вище нуля.



Прогноз погоди на 23 жовтня / Дані Укргідрометцентру

У неділю, 24 жовтня, в області теж буде хмарно з проясненнями. Протягом доби опадів не очікують.

Вітер – північно-західний зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. Температура вночі становитиме 2 – 4 градуси тепла, а вдень – 4 – 6 градусів вище нуля.



Прогноз погоди на 24 жовтня / Дані Укргідрометцентру

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У понеділок, 25 жовтня, на Львівщині буде хмарно з проясненнями. Синоптики протягом доби опадів не прогнозують.

Вітер – південно-східний, 7 – 12 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 1 до 3 градусів морозу, а вдень – від 9 до 11 градусів тепла.



Прогноз погоди на 25 жовтня / Дані Укргідрометцентру

У вівторок, 26 жовтня, в області також буде хмарно з проясненнями та без опадів. Вітер – південний, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі становитиме 1 – 3 градуси морозу, а вдень – 12 – 14 градусів вище нуля.



Прогноз погоди на 26 жовтня / Дані Укргідрометцентру

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У середу, 27 жовтня, як і в усі попередні дні, на Львівщині буде хмарно з проясненнями. Опадів не прогнозують.

Вітер – південно-західний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла, а вдень – від 12 до 14 градусів вище нуля.



Прогноз погоди на 27 жовтня / Дані Укргідрометцентру