Мужчина начал ссориться с продавщицей, ведь она не положила ему в чай лимон. Инцидент произошел в магазине "Ромашка" в центре Дрогобыча.

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Житель Дрогобыча вылил продавщице в лицо горячий чай

В приговоре суда говорится, что утром 12 октября Владимир Гарасевич зашел в магазин "Ромашка" на улице Пилипа Орлика. Там продают продукты, бытовую химию, а также делают кофе и чай для клиентов.

Муж заказал чай с лимоном. Однако, когда получил свой напиток, лимона там не увидел. Это возмутило Гарасевича и он начал ссориться с продавщицей.

Во время конфликта разъяренный мужчина подошел к женщине и вылил на нее свой горячий чай. В результате инцидента продавщица получила ожоги лица I – II степени.

Суд наказал мужчину

Во время судебного заседания адвокат Гарасевича подал заявление, в котором говорилось, что его клиент полностью признает свою вину. Свои действия мужчина объяснил возмущением, из-за того, что продавщица не положила лимон в его напиток.

Судья Дрогобычского райсуда Зоряна Павлив, исследовав материалы дела, признала мужчину виновным в умышленном нанесении легких повреждений продавщице. Гарасевича оштрафовали на 850 гривен.