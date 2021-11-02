Чоловік почав сваритися з продавчинею, адже вона не поклала йому у чай лимон. Інцидент трапився у магазині "Ромашка" в центрі Дрогобича.

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Дрогобичанин вилив продавчині в обличчя гарячий чай

У вироку суду мовиться, що зранку 12 жовтня Володимир Гарасевич зайшов у магазин "Ромашка" на вулиці Пилипа Орлика. Там продають продукти, побутову хімію, а також роблять каву та чай для клієнтів.

Чоловік замовив чай з лимоном. Однак, коли отримав свій напій, лимону там не побачив. Це обурило Гарасевича і він почав сваритися з продавчинею.

Під час конфлікту розлючений чоловік підійшов до жінки та вилив на неї свій гарячий чай. Внаслідок інциденту продавчиня отримала опіки обличчя І – II ступеня.

Суд покарав чоловіка

Під час судового засідання адвокат Гарасевича подав заяву, у якій мовилось, що його клієнт повністю визнає свою провину. Свої дії чоловік пояснив обуренням, через те, що продавчиня не поклала лимон у його напій.

Суддя Дрогобицького райсуду Зоряна Павлів, дослідивши матеріали справи, визнала чоловіка винним в умисному нанесенні легких ушкоджень продавчині. Гарасевича оштрафували на 850 гривень.