Львовскому антивакцинатору Остапу Стахиву избрали жесткую меру пресечения

Галицкий райсуд 18 ноября избрал львовскому провокатору Остапу Стахиву меру пресечения. Он будет находиться под стражей с возможностью внесения почти миллиона гривен залога

Меру предосторожности должны были избрать еще 17 ноября. Однако Стахив уехал в Сваляву, где был госпитализирован в местную больницу.

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Стахиву избрали меру пресечения

Судья Галицкого районного суда Олег Юркив 18 ноября удовлетворил ходатайство прокурора и назначил Стахиву меру пресечения – 2 месяца ареста с возможностью внесения 998 тысяч гривен залога.

Первое заседание по делу Стахива должно было состояться 17 ноября. Однако подозреваемый на него не явился. Его адвокат заявил, что Стахив находится в Свалявской больнице. Тогда судья не смог избрать антивакцинатору меру пресечения, однако разрешил с разрешения врачей принудительно привезти его на слушание 18 ноября.

В Свалявской больнице заметили, что Стахив жаловался на проблемы с сердцем. Он заплатил 4 тысячи гривен за все необходимые обследования. Однако главный врач Василий Кошеля отказался предоставить информацию об их результатах. Вечером 17 ноября сотрудники СБУ забрали Стахива из больницы, чтобы доставить его на суд на следующий день.