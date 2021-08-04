Вместе с Москалем в 2018 году вынесли приговор за взяточничество бывшему директору КП "Сколевское жилищно-коммунальное хозяйство" Анне Зинкевич-Домбровской. Его также отменили.

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Правоохранители задержали экс-мера Сколе на взятке

В 2015 году Сколевский горсовет объявил конкурс на аренду помещения площадью 150,8 квадратного метра.

Тогдашний юридический консультант мэрии Анна Зинкевич-Домбровская сообщила директору ООО "Вадимир Компани", который хотел открыть в этом помещении магазин, что ему необходимо уплатить 18 тысяч гривен.

За эти деньги в горсовете обещали посодействовать в победе в конкурсе, а затем – в выкупе помещения.

Впоследствии директор компании передал Зинкевич-Домбровский деньги. Она разделила их с Москалем.

После этого мэр подписал решение исполкома, согласно которому ООО "Вадимир Компани" стал победителем в конкурсе, хотя его на самом деле не проводили.

В том же году правоохранители задержали Москаля и Зинкевич-Домбровскую по подозрению в получении 18 тысяч гривен взятки.

Впоследствии Галицкий райсуд отпустил мэра Сколе под 48 тысяч гривен залога и отстранил его от должности на 2 месяца.

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Адвокаты утверждали, что доказательства получили незаконно

В 2018 году Стрыйский городской суд признал Москаля и Зинкевич-Домбровскую виновными в подделке документов и получении взятки. Мэру назначили 6,5 года заключения, а юридическому консультанту горсовета – 5,5 года с конфискацией имущества. На этот приговор они подали апелляцию.

Во время заседания Львовского апелляционного суда 28 июля адвокаты обвиняемых утверждали, что приговор основан на недопустимых доказательствах. Постановления следственного судьи о предоставлении разрешения на проведение негласных следственных действий от 6 августа 2015 года якобы были незаконными. Поэтому все действия следователей и прокуроров и полученные доказательства также являются незаконными. Кроме этого, действия правоохранительных органов и человека, который передал взятку, якобы были провокацией совершения преступления.

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Апелляционный суд отменил приговор

Суд признал, что протокол идентификаций и метки денег составили с нарушениями, а некоторые доказательства получили, существенно нарушая права человека. Кроме этого, показания свидетелей, которые видели, как Москаль выбрасывал деньги возле Сколевского горсовета, суд также признал недостаточными, как и ряд других. В то же время экс-мера невозможно осудить за подделку решения исполкома, ведь срок привлечения его к ответственности по этому преступлению завершился.

Так, коллегия судей постановила закрыть уголовное производство и отменить приговор. Также суд вернул 97 тысяч гривен залога Москаля и 25 тысяч гривен – за Зинкевич-Домбровскую. Это определение еще можно обжаловать в Верховном Суде.

Внимание! По информации ZAXID.NET, в 2018 году, через 6 месяцев после приговора касательно 18 тысяч гривен взятки, Москаля во второй раз задержали на взятке 68,7 тысячи гривен. Экс-мер Сколе требовал переоформить право собственности на объект недвижимости на свою мать.