Беленюк победил в финале греко-римской борьбы в весовой категории до 87 килограммов. Он боролся с венгром Виктором Леринца.

К теме Жан Беленюк принес Украине первую золотую медаль на Олимпиаде-2020

Садовый поздравил Беленюка с "золотом" Олимпиады-2020

В Токио 4 августа состоялась схватка борцов Жана Беленюка и Виктора Леринца за золотую награду Олимпиады-2020. Первая половина встречи закончилась в пользу венгра со счетом 0:1. Однако уже во втором периоде Беленюк заработал 4 балла и одержал победу. Он завоевал для Украины первую золотую медаль.

Городской голова Львова Андрей Садовый поздравил украинского борца с феерической победой.

Первое золото. Жан Беленюк. Львов поздравляет чемпиона!!!!,

- написал Садовый.

Обратите внимание! Для Беленюка это уже вторая медаль на Олимпиаде. В 2016 году на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро он стал серебряным призером, уступив в финале россиянину Давиту Чекветадзе. Также Беленюк дважды побеждал на чемпионатах мира и трижды – на чемпионатах Европы. Кроме этого, в его активе есть победа на Европейских играх.