Беленюк победил в финале греко-римской борьбы в весовой категории до 87 килограммов. Он боролся с венгром Виктором Леринца.
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Садовый поздравил Беленюка с "золотом" Олимпиады-2020
В Токио 4 августа состоялась схватка борцов Жана Беленюка и Виктора Леринца за золотую награду Олимпиады-2020. Первая половина встречи закончилась в пользу венгра со счетом 0:1. Однако уже во втором периоде Беленюк заработал 4 балла и одержал победу. Он завоевал для Украины первую золотую медаль.
Городской голова Львова Андрей Садовый поздравил украинского борца с феерической победой.
Первое золото. Жан Беленюк. Львов поздравляет чемпиона!!!!,
- написал Садовый.