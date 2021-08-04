Беленюк переміг у фіналі греко-римської боротьби у ваговій категорії до 87 кілограмів. Він змагався з угорцем Віктором Лерінца.
До теми Жан Беленюк приніс Україні першу золоту медаль на Олімпіаді-2020
Садовий привітав Беленюка із "золотом" Олімпіади-2020
У Токіо 4 серпня відбулась сутичка борців Жана Беленюка та Віктора Лерінца за золоту нагороду Олімпіади-2020. Перша половина зустрічі закінчилася на користь угорця з рахунком 0:1. Однак вже у другому періоді Беленюк заробив 4 бали та здобув перемогу. Він виборов для України першу золоту медаль.
Міський голова Львова Андрій Садовий привітав українського борця з феєричною перемогою.
Перше золото. Жан Беленюк. Львів вітає чемпіона!!!!,
– написав Садовий.