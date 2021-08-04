Беленюк переміг у фіналі греко-римської боротьби у ваговій категорії до 87 кілограмів. Він змагався з угорцем Віктором Лерінца.

До теми Жан Беленюк приніс Україні першу золоту медаль на Олімпіаді-2020

Садовий привітав Беленюка із "золотом" Олімпіади-2020

У Токіо 4 серпня відбулась сутичка борців Жана Беленюка та Віктора Лерінца за золоту нагороду Олімпіади-2020. Перша половина зустрічі закінчилася на користь угорця з рахунком 0:1. Однак вже у другому періоді Беленюк заробив 4 бали та здобув перемогу. Він виборов для України першу золоту медаль.

Міський голова Львова Андрій Садовий привітав українського борця з феєричною перемогою.

Перше золото. Жан Беленюк. Львів вітає чемпіона!!!!,

– написав Садовий.

Зауважте! Для Беленюка це вже друга медаль на Олімпіаді. У 2016 році на Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро він став срібним призером, поступившись у фіналі росіянину Давіту Чекветадзе. Також Беленюк двічі перемагав на чемпіонатах світу й тричі – на чемпіонатах Європи. Окрім цього, в його активі є перемога на Європейських іграх.