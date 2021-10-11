Очевидцы заблокировали машину патрульных и вызвали полицию. Об этом инциденте стало известно из видео, которое обнародовали в сети.

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Пьяные полицейские едва не сбили прохожих

В Сети появилось видео, на котором видно, как люди обступили автомобиль патрульных. Мужчина, снимавший ролик рассказал, что полицейские были пьяными и едва не сбили прохожих.

Двое полицейских в состоянии алкогольного опьянения едва не переехали прохожих. Звонили на горячую линию 102, ждем ответа. Едут и не могут никак заехать,

– отметил очевидец.

Мужчина добавил, что патрульный, который сидел на пассажирском сиденье, едва мог говорить. Водитель также был пьян.

"Самборский отдел полиции, наверное. Номера 1309. Один полицейский вообще неадекватен", – заметил очевидец.

В полиции Львовщины 24 канала рассказали, что они сейчас пытаются выяснить, когда именно произошел этот инцидент и какие именно правоохранители находились в авто. Дополнительную информацию обещают сообщить после проверки.

Прохожие заблокировали авто пьяных патрульных: видео