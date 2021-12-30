Об этом сообщили в ГСЧС 30 декабря. Находка висела на дереве неподалеку от села Гримайливка, и туда немедленно направили специалистов. Они забрали устройство, чтобы провести обезвреживание.

Ранее Во Львове нашли устаревший снаряд во время чистки озера в парке

Висела неподалеку от домов

Спасатели акцентировали на том, что находку обнаружили буквально в паре сотен метров от жилых домов. Поэтому это действительно могло представлять опасность жизни людей.

Неужели почти 80 лет, со времен Второй мировой, эта минометная мина провисела на дереве никем не замеченная? Это тем более удивительно, что находилась она буквально в паре сотен метров от жилых домов,

– написали в ГСЧС.

Также там добавили и вполне серьезное предостережение. Специалисты акцентировали на том, что в случае обнаружения боеприпасов нужно сразу обращаться по номеру "101".



Мина, которая висела на дереве / Фото ГСЧС

Другая интересная находка

2 декабря сообщили, что в подвале обычной харьковской 5-этажки нашли контейнер с 20 килограммами пороха. Кроме этого там лежала одна ручная граната.

Туда немедленно направили взрывотехников, которые забрали предметы для ликвидации. Жители дома сказали, что не знают откуда в их подвале взрывчатые вещества.

Другие советы ГСЧС – что делай после провала под лед: смотрите видео

Читайте полный текст сообщения ГСЧС:

Удивительная находка. Неужели почти 80 лет, со времен Второй мировой, эта минометная мина провисела на дереве никем не замеченная? Это тем более удивительно, что находилась она буквально в паре сотен метров он жилых домов села Гримайливка Золочевского района.

Пока, наконец, пиротехнической группой Главное управление ГСЧС Украины во Львовской области было изъято и уничтожено установленным порядком.

Мы напоминаем: несмотря на значительный возраст, устаревшие боеприпасы – крайне опасны. И наткнуться на них можно даже в таких удивительных местах.

Поэтому, в случае обнаружения боеприпасов или предметов, по внешним признакам похожих на боеприпасы, необходимо немедленно сообщить о находке в Службу спасения по номеру "101".