Про це повідомили в ДСНС 30 грудня. Знахідка висіла на дереві неподалік від села Гримайлівка й туди негайно направили спеціалістів. Вони забрали пристрій, щоб провести знешкодження.

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Висіла неподалік від будинків

Рятувальники акцентували на тому, що знахідку виявили буквально в парі сотень метрів він житлових будинків. Тому це справді могло становити небезпеку життю людей.

Невже майже 80 років, з часів Другової світової, ця мінометна міна провисіла на дереві ніким не помічена? Це тим більше дивовижно, бо знаходилася вона буквально в парі сотень метрів він житлових будинків,

– написали в ДСНС.

Також там додали й цілком серйозне застереження. Фахівці акцентували на тому, що у разі виявлення боєприпасів потрібно одразу звертатись за номером "101".



Міна, яка висіла на дереві / Фото ДСНС

Інша "цікава" знахідка

2 грудня повідомили, що у підвалі звичайної харківської 5-поверхівки знайшли контейнер із 20 кілограмами пороху. Окрім цього там лежала одна ручна граната.

Туди негайно направили вибухотехніків, які забрали предмети для ліквідації. Мешканці дому сказали, що не знають звідки в їх підвалі вибухові речовини.

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Читайте повний текст допису ДСНС:

Дивовижна знахідка. Невже майже 80 років, з часів Другової світової, ця мінометна міна провисіла на дереві ніким не помічена? Це тим більше дивовижно, бо знаходилася вона буквально в парі сотень метрів він житлових будинків села Гримайлівка Золочівського району.

Поки, нарешті, піротехнічною групою Головне управління ДСНС України у Львівській області її було вилучено та знищено встановленим порядком.

Ми нагадуємо: не зважаючи на значний вік, застарілі боєприпаси - вкрай небезпечні. І натрапити на них можна навіть в таких дивовижних місцях.

Тому, у разі виявлення боєприпасів або предметів, за зовнішніми ознаками схожих на боєприпаси, необхідно негайно повідомити про знахідку Службу порятунку за номером "101".