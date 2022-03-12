Кроме этого, во Львов привозят много гуманитарной помощи из Европы. Сейчас в городе пытаются наладить нормальную жизнь для всех его гостей. В частности, это касается обучения детей и размещения семей из других городов, сообщает 24 канал.

Актуально Дети должны учиться, – Садовый рассказал, как организуют обучение для школьников-беженцев во Львове

Львов ждут тяжелые времена

Городской голова Львова Андрей Садовый рассказал о жизни города в условиях войны.

Чтобы вы понимали, следующих полгода Львов ждет достаточно сложная жизнь. Мы должны делиться всем, что мы имеем, ведь сегодня это наш долг,

– заметил мэр.

Садовый добавил, что даже в страшном сне нельзя представить разговор с мэром, например, Мариуполя, когда его бомбят. Поэтому городской голова обратился ко всем львовянам с просьбой заботиться об эвакуированных женщинах и детях, ведь они должны быть в безопасности, пока наши защитники дают отпор врагам.

"Если дети нуждаются в какой-то особой помощи, то мы также это организовываем. Мы вообще в нашем гуманитарном блоке сегодня выделяем четкий отдел, который будет заниматься временно перемещенными лицами и всеми теми потребностями, которые нужно будет решать в социальном и экономическом планах", – заявил Садовый.

Мэр отметил, что людям нужно на что-то жить, поэтому он думает, что, возможно, какие-то денежные пособия будут поступать.

"Кто пойдет на работу, то будет иметь какие-то средства на существование. А вот люди старшего возраста не имеют такой возможности. Пенсии и все остальные вещи – это титанический объем работы, который будет ложиться на наши социальные службы", – заявил городской голова.

Однако, по мнению Садового, Львов с честью и достоинством все это выполнит.

Смотрите обращение Андрея Садового: