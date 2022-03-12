Окрім цього, у Львів привозять багато гуманітарної допомоги з Європи. Наразі в місті намагаються налагодити нормальне життя для усіх його гостей. Зокрема, це стосується навчання дітей та розміщення сімей з інших міст, повідомляє 24 канал.

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На Львів чекають тяжкі часи

Міський голова Львова Андрій Садовий розповів про життя міста в умовах війни.

Щоб ви розуміли, наступних пів року на Львів чекає досить складне життя. Ми повинні ділитися всім, що ми маємо, адже сьогодні це наш обов'язок,

– зауважив мер.

Садовий додав, що навіть у страшному сні не можна уявити розмову з мером, наприклад, Маріуполя, коли його бомбардують. Тому міський голова звернувся до усіх львів'ян з проханням дбати про евакуйованих жінок та дітей, адже вони повинні бути у безпеці, поки наші захисники дають відсіч ворогам.

"Якщо діти потребують якоїсь особливої допомоги, то ми також це організовуємо. Ми взагалі в нашому гуманітарному блоці сьогодні виокремлюємо чіткий підрозділ, який займатиметься тимчасово переміщеними особами та всіма тими потребами, які потрібно буде вирішувати в соціальному та економічному планах", – заявив Садовий.

Мер зауважив, що людям потрібно на щось жити, тож він думає, що, можливо, якісь грошові допомоги надходитимуть.

"Хтось піде на роботу, то буде мати якісь засоби на існування. А от люди старшого віку не мають такої можливості. Пенсії та усі інші речі – це титанічний обсяг роботи, який лягатиме на наші соціальні служби", – заявив міський голова.

Однак, на думку Садового, Львів з честю та гідністю все це виконає.

Дивіться звернення Андрія Садового: