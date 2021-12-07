Ее распределят между потребностями образовательного учебно-реабилитационного центра, гериатрических и других интернатных учреждений области.

В состав переданного груза, весом в 11 тонн, вошли: одежда, обувь, постель, игрушки, мебель, бытовая техника, медицинские материалы и прочее. Гуманитарную помощь собрали неравнодушные граждане Нидерландов.

Благодаря этим людям учреждения социальной сферы получают именно ту помощь, которая нужна каждому из них,

– сказал глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий.

В общественной организации "Украинская община в Нидерландах" заверили, что акция не будет одноразовой.

Этой благотворительной деятельностью наша община занимается уже не первый год. Мы сотрудничаем с нашими голландскими партнерами и проводим подобные мероприятия для наших соотечественников в Нидерландах. Помощь нашим землякам важна для нас и мы очень рады, что можем таким образом быть полезными. Я очень надеюсь что наше сотрудничество продолжится и в дальнейшем,

– отметила координатор ОО "Украинская община в Нидерландах" Ангелина Кучерук.

В социальной организации "Stichting Spoetnik" заявили о готовности и в дальнейшем оказать поддержку уязвимым слоям населения, в частности пожилым людям и лицам с инвалидностью.