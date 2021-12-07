Її розподілять між потребами освітнього навчально-реабілітаційного центру, геріатричних та інших інтернатних закладів Львівщини.

До складу переданого вантажу, вагою в 11 тонн, увійшли: одяг, взуття, постіль, іграшки, меблі, побутова техніка, медичні матеріали та інше. Гуманітарну допомогу зібрали небайдужі громадяни Нідерландів.

Завдяки цим людям заклади соціальної сфери отримують саме ту допомогу, яка потрібна кожному з них,

– сказав голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький.

У громадській організації "Українська громада в Нідерландах" запевнили, що акція не буде одноразовою.

Цією благодійною діяльністю наша громада займається уже не перший рік. Ми співпрацюємо з нашими голландськими партнерами та проводимо подібні заходи для наших співвітчизників у Нідерландах. Допомога нашим землякам є важливою для нас і ми дуже раді, що можемо таким чином бути корисними. Я маю велику надію що наша співпраця продовжиться і надалі,

– зазначила координаторка ГО "Українська громада в Нідерландах" Ангеліна Кучерук.

У соціальній організації "Stichting Spoetnik" заявили про готовність і надалі надати підтримку вразливим верствам населення, зокрема людям похилого віку та особам з інвалідністю.