На трассе Киев – Чоп Ford насмерть сбил львовянина на пешеходном переходе
Источник:полиция Львовщины
На Львовщине 20 сентября водитель автомобиля Ford Fiesta сбил пешехода на переходе. Мужчина получил тяжелые травмы и умер до приезда медиков.
Смертельная авария произошла в селе Угерско Стрыйского района. Сейчас правоохранители проводят расследование.
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Машина насмерть сбила мужчину
ДТП случилось примерно в 20:25 на трассе Киев – Чоп в селе Угерско. Водитель автомобиля Ford Fiesta, 54-летний житель одного из сел Львовского района, на пешеходном переходе сбил 38-летнего львовянина. В результате аварии пешеход тяжело травмировался. Он умер на месте ДТП до приезда медиков.
Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Виновнику аварии грозит от 3 до 7 лет в тюрьме с лишением водительских прав сроком до 3 лет. Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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